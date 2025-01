Cisl scuola Magna Grecia, riconfermato segretario Alfredo Silipo. A rappresentare Vibo, Pasqualino Mazzitelli

Si rinnova la squadra della Cisl Scuola Magna Grecia. Alla guida della sigla sindacale, che rappresenta le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, è stato riconfermato segretario Alfredo Silipo. A completare la squadra Caterina Brasacchio, che continuerà a rappresentare la provincia di Crotone e Pasqualino Mazzitelli, eletto per la provincia di Vibo Valentia. Le cariche sono state conferite in occasione del Congresso ospitato a Catanzaro Lido al Best Western Plus Perla Porto. Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo di Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola, Raffaele Vitale, segretario generale Cisl Scuola Calabria e Daniele Gualtieri, segretario generale Ust Magna Grecia.