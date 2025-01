Caregiver, anche l’Ats di Vibo Valentia pubblica il bando per la concessione di contributi a chi assiste un familiare

L’Ambito territoriale sociale n. 1, con capofila il Comune di Vibo Valentia, ha pubblicato il bando per la concessione di contributi economici in favore del caregiver familiare. L’obiettivo è proprio quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all’assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso centrato sulla persona e sui familiari.

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul fondo, sono appunto coloro che svolgono l’attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale a favore dell’assistito riconosciuto con disabilità gravissima. È data priorità agli interventi nei confronti di: caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, D.M. 26 Settembre 2016 art.3; programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. A disposizione dell’Ats di Vibo Valentia ci sono circa 65mila euro.

«Si tratta di un piccolo ma importante contributo che ci auspichiamo però possa essere potenziato negli anni futuri – afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli – per divenire un reale supporto per quei caregiver che quotidianamente con amore ma anche con mille rinunce si dedicano ai loro cari».

Il bando con tutti i dettagli e il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia o collegandosi direttamente al seguente link: http://vibovalentia.comuneweb.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio?anno=2025&numero=261.