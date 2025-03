A Vibo si discute del messaggio di Natuzza Evolo nel volume “Il Disegno Celeste” di Vincenzo Varone

Un incontro con al centro la vita e le opere di Natuzza Evolo. Prendendo spunto dal volume “Il Disegno Celeste” dedicato alla Serva di Dio di Paravati dallo scrittore e giornalista Vincenzo Varone. L’iniziativa, promossa dal Lions Club International Distretto 108 YA di Vibo Valentia e dalla casa editrice “Libritalia”, si terrà il prossimo 4 aprile presso il 501 Hotel della stessa città capoluogo di provincia, a partire dalle 19. Il programma della serata, dopo i saluti del sindaco di Vibo Enzo Romeo, del presidente del Lions Club Rodolfo Teti e dell’editore Enrico Buonanno, prevede gli interventi del vicario per il clero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Giuseppe Fiorillo, del direttore dell’Archivio storico diocesano monsignor Filippo Ramondino e del giornalista Maurizio Bonanno. All’incontro, moderato dal dirigente scolastico Tiziana Furlano e dal giornalista Tonino Fortuna, interverrà lo stesso autore de “Il Disegno Celeste”. «Il volume di Vincenzo Varone – così come spiegano gli stessi organizzatori dell’evento – da tempo è tra i libri più richiesti e che a più riprese è entrato a far parte della classifica dei bestseller di Amazon nella categoria “Spiritualità Cristiana”, collocandosi agli inizi del mese di agosto 2024 costantemente dall’uno al trentesimo posto. Un traguardo salutato con grande soddisfazione dall’editore di Libritalia Enrico Buonanno, dalla direttrice editoriale Simona Toma e dall’autore dell’opera Vincenzo Varone».

A seguire gli organizzatori sottolineano anche come nel testo venga raccontato, «con stile giornalistico e al riparo di là di qualsiasi forma di sensazionalismo, il messaggio di fede, di speranza e di luce di mamma Natuzza. La serata – concludono – rappresenterà anche un omaggio a mamma Natuzza, alla sua costante missione sulle vie del mondo, al suo cammino nel segno del bene e alle nuove stagioni che attendono ancora la sua opera, costantemente segnata dalla grazia di Dio e dalla materna protezione della Madonna».