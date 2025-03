Volontariato, Massimiliano Lo Gatto nuovo presidente provinciale dell’associazione nazionale Azione sociale

«L’associazione nazionale di Azione sociale (Anas), Ente di promozione sociale particolarmente attiva in Calabria, ha nominato un nuovo presidente provinciale Odv per la provincia di Vibo Valentia al fine di istituire in quell’area calabrese una rete di affiliati che possano seguire i progetti sociali che l’Ente del Terzo settore sta portando avanti in tutto il territorio nazionale». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione. «La scelta è ricaduta sul Massimiliano Lo Gatto che ha riscontrato grande fiducia nei vertici dell’Ente, considerando la sua attività nel settore sanitario e l’appartenenza come segretario ad una sigla sindacale».

Il presidente regionale, Tommaso Antonio Strangis, si è dichiarato particolarmente soddisfatto della scelta, voluta fortemente dal portavoce nazionale Antonio Lufrano: «Anas, come ormai molti sanno, è un’associazione nazionale senza scopo di lucro iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Costituita sin dal 2007 in Italia e dal 2012 in Calabria, è una rete associativa composta da associazioni di promozione sociale, culturali, ricreative; comitati, cooperative sociali, imprese sociali, enti di mutuo soccorso e associazioni sportive. L’Ente ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione ed è presente sul territorio nazionale con oltre mille articolazioni territoriali costituite da presidenze regionali, provinciali, zonali e delegazioni territoriali».

«Oggi – prosegue ancora Strangis – la Calabria cresce in qualità e quantità: l’arrivo di Massimiliano e della sua esperienza daranno linfa vitale non solo a Vibo Valentia e provincia. Anas, in questi anni ha costruito un gruppo granitico di volontari motivati ed associazioni affiliate operative. Stiamo lavorando a progetti di respiro nazionale ed europeo che, se approvati, daranno impulso e ossigeno in una regione che ha bisogno di rilanciarsi e di offrire ulteriori possibilità ai suoi cittadini e Lo Gatto sarà fondamentale in questo processo».