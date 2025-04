Tropea, a Pasquetta tornano i mercatini di via Regina Margherita: ecco il dispositivo traffico

Tropea si prepara ad accogliere i tradizionali Mercatini lungo via Regina Margherita, con una serie di provvedimenti temporanei per garantire la sicurezza stradale durante le esposizioni. L’associazione Tropea Eventi ha annunciato lo svolgimento dei Mercatini, un appuntamento consueto per la città con hobbistica e artigianato. La Commissione straordinaria del Comune ha autorizzato e patrocinato l’evento nelle ore serali di lunedì 21 (Pasquetta), venerdì 25 (Festa della Liberazione) e giovedì 1 maggio (Festa del Lavoro). Per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, il comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, ha disposto delle limitazioni temporanee e straordinarie al traffico veicolare in via Regina Margherita. Le modifiche alla viabilità includono:

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Regina Margherita nei giorni di lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio, dalle ore 14 alle ore 20;

in via Regina Margherita nei giorni di lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1 maggio, dalle ore 14 alle ore 20; Attivazione anticipata e straordinaria dei varchi Ztl (Zona a traffico limitato) di via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado per agevolare il rispetto delle disposizioni e contenere il traffico nelle aree esterne al centro storico.