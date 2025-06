I luoghi più belli ma anche prodotti tipici ed eventi: presentata la nuova cartina turistica di Capo Vaticano

È stata ufficialmente presentata la nuova cartina turistica di Capo Vaticano, realizzata dalla Pro Loco Capo Vaticano dopo un accurato lavoro di progettazione. «Un’iniziativa – si legge in una nota stampa del sodalizio – che si propone di offrire ai turisti, sia italiani che stranieri, un supporto concreto per orientarsi e conoscere meglio le meraviglie del territorio, valorizzando al contempo le eccellenze locali».

La cartina, infatti, non si limita a illustrare le spiagge e i sentieri di Capo Vaticano, ma grazie a un accordo sottoscritto con le Pro loco del Vibonese, «estende la sua funzione informativa a tutto il comprensorio. In essa sono indicati prodotti tipici, luoghi di interesse culturale, paesaggistico ed enogastronomico, oltre a una selezione di eventi da non perdere durante la stagione turistica».Partner principale dell’iniziativa è la storica azienda calabrese Caffo.

Il presidente della Pro Loco Capo Vaticano Vincenzo Paparatto, soddisfatto del risultato raggiunto, ha voluto ringraziare pubblicamente Caffo spa e il suo patron Nuccio Caffo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso il territorio.

«La cartina segna un punto di partenza — ha dichiarato il èresidente — perché stiamo già lavorando a ulteriori migliorie per l’edizione 2026, con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più gli attori locali e l’entroterra. Vogliamo che questo strumento diventi sempre più un riferimento per la promozione e la valorizzazione turistica del nostro meraviglioso territorio». Con questa nuova cartina, «Capo Vaticano si conferma meta turistica di eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e servizi sempre più moderni e organizzati», conclude il comunicato.