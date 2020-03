Raccolta fondi nelle Serre, donati Dpi ad ospedale e carabinieri

I volontari di Protezione civile di Mongiana e Associazione Fabrizia consegnano guanti e mascherine a sanitari del “San Bruno” e militari. La raccolta continua

Iniziano a concretizzarsi gli sforzi dei volontari e soprattutto le donazioni delle tante persone che con grande generosità stanno partecipando ad una delle tante raccolte fondi avviate in provincia di Vibo Valentia. In questo caso, a dare i suoi frutti è la raccolta avviata da Daniele Ciccarello del gruppo “Protesta contro l’abbandono assoluto dei paesi delle Serre”.



Una raccolta che ha già raggiunto quota 2.800 euro circa, ed ha permesso ai volontari della Protezione civile di Mongiana e all’Associazione di volontariato di Fabrizia di donare – già consegnati – numerosi Dispositivi di protezione individuale, a cominciare da mascherine e guanti, al personale sanitario del Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno. Una parte delle mascherine, inoltre, è rimasta in dotazione proprio ai volontari che stanno svolgendo attività di assistenza e supporto ai Centri operativi comunali. La fornitura del materiale è stata poi estesa ai carabinieri della stazione di Fabrizia ed ai carabinieri Forestali di Mongiana, «considerato il loro impegno – spiegano dalla Protezione civile di Mongiana – nelle attività di controllo quotidiane che svolgono nei nostri territori».



«Le somme raccolte e spese fino all’ultimo centesimo per l’acquisto di Dpi – spiegano ancora i promotori – saranno rendicontate con fatture e scontrini nella massima trasparenza».