L’incontro è proposto dal Cmi e dalla prima sede in Calabria di Nati per la Musica e Nati per Leggere. A confronto famiglie ed esperti

Entra sempre più nel vivo il progetto “Nati per la Musica” e “Nati per Leggere”, approdato nel giugno del 2022 in Calabria. La prima sede nella regione è stata istituita nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe di Mileto all’interno del Cantiere musicale internazionale, realtà di alta formazione sorta anni fa su input del noto maestro di pianoforte Roberto Giordano. Da allora è stato un pullulare di iniziative. L’ultima, in ordine di tempo, si terrà sabato 15 ottobre alle 18.30 nell’auditorium “Umberto Micheli”. L’evento, dal titolo “Le buone pratiche della musica e della lettura in età precoce”, permetterà ai presenti di esprimere le proprie opinioni e mettere a confronto le famiglie con gli esperti del settore. Al riguardo, relazioneranno sul tema il pediatra e referente AcP-NpL Domenico Capomolla, la psicologa Caterina Staropoli, l’insegnante Annarita Bisogni e la bibliotecaria Katia Rosi. La serata sarà moderata dalla referente AiP-NpL Tiziana Scarcella.



L’istituzione della prima sede calabrese di NpM e NpL nella cittadina normanna – nello specifico all’interno del Cmi – è nata dall’idea dell’avvocato Rita Emanuela Galvagno, moglie del maestro Giordano e convinta sostenitrice del fatto che la musica e la lettura in età pediatrica costituiscono elementi portanti nello sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. Da qui l’avvio di un percorso virtuoso teso a promuovere già durante la gravidanza l’esperienza musicale e della lettura in famiglia come strumento di relazione, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita. Le attività in tal senso vengono offerte gratuitamente da operatori che si occupano di prima infanzia, quali bibliotecari, educatori, musicisti, pediatri e ostetriche.

