Confronto tra istituzioni e studiosi con al centro i temi dell'ebraismo. Prevista la presenza di ricercatori Censis e del presidente della Regione Occhiuto

“Calabria culla dell’accoglienza e del dialogo interculturale”. È questo il titolo del convegno che si terrà a Nicotera il prossimo 28 marzo, sotto la regia del giornalista e massmediologo Klaus Davi. Terza tappa del progetto Jewis Calabria, l’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 nella sala consiliare comunale del cinquecentesco Palazzo Convento. Annunciata la presenza di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Rosario Varì, assessore allo regionale allo Sviluppo economico; Corrado L’Andolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia; Giulio Disegni, vice presidente Unione comunità ebraiche italiane (Ucei); Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia; Cesare Moscati, rabbino capo della Comunità ebraica di Napoli; Roque Pugliese, referente per la Calabria della Comunità ebraica di Napoli; Giuseppe Marasco, sindaco di Nicotera; Pino Leone, consigliere comunale con delega alla cultura del Comune di Nicotera e Anton Giulio Grande, commissario di Calabria Film Commission. Ad animare il dibattito con i loro interventi saranno invece, nell’ordine, Giulio De Rita, ricercatore Censis; Filippo Callipo, imprenditore e presidente della Callipo Conserve alimentari Spa; Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura; Maurizio Cannatà, direttore del Museo archeologico di Vibo Valentia; Nicolò Bucaria, docente universitario e autore del libro “Sicilia Giudaica”; Ilario Nasso, giudice del Tribunale di Vibo Valentia; Benedetto Ligorio, docente dell’Università La Sapienza di Roma; Giuseppe Campagna, docente dell’Università degli studi di Messina; Carmelo Zaffora, autore di “Le confessioni di Abulafia – Vita di un visionario” e il responsabile della comunicazione esterna della casa editrice Rubettino, Antonio Cavallaro. [Continua in basso]

Una tappa non casuale quella che sarà ospitata dall’importante centro turistico costiero del Vibonese, in quanto, come ha dichiarato lo stesso Klaus Davì, «abbiamo scelto Nicotera perché contiene un tesoro storico dell’ebraismo ed è un comune molto attento a questo tipo di problematiche e devo inoltre dire che tale scelta era anche un atto dovuto in quanto, sia il sindaco Marasco che il consigliere Leone, si sono resi subito disponibili a seguire questo progetto. E questo convegno, con l’autorevole presenza del

dott. Giulio De Rita del Censis, dimostrerà ancora una volta, quanto è importante per la Calabria il retaggio ebraico e quanto grandi opportunità esso possa riservare».

Dal canto suo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, dopo aver indirizzato «un caloroso ringraziamento all’insigne giornalista Klaus Davì per il suo lavoro di valorizzazione del retaggio culturale ebraico in Calabria nell’ambito del progetto Jewish Calabria, al quale come comune abbiamo subito aderito condividendone pienamente l’impostazione ideale», ha altresì ricordato che «l’amministrazione comunale sin dall’atto del suo insediamento ha messo in atto tutta una seria azione volta alla valorizzazione della storia della presenza ebraica nella nostra cittadina». Soddisfazione condivisa dal consigliere comunale con delega alla cultura Pino Leone il quale ha ripercorso le tappe di questo rinnovato interesse istituzionale nei riguardi della presenza ebraica a Nicotera. «Dapprima si è iniziato con il far conoscere la storia del quartiere Giudecca, attraverso alcune iniziative come visite guidate a comitive turistiche oppure incontri e passeggiate con le scuole. Poi si è passati anche alla partecipazione alle Giornate della cultura ebraica in Europa, alla produzioni di filmati sulla Giudecca ed a azioni tese ad abbellire il quartiere, tutti eventi che sono poi culminati lo scorso dicembre, con la celebrazione dopo cinque secoli della festa ebraica di Channukah, al conferimento della cittadinanza onoraria di Nicotera alla presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e alla presentazione di un annullo filatelico rilasciato da Poste italiane e dedicato proprio all’antico quartiere ebraico nicoterese».



Il convegno sarà anche l’occasione per annunciare la prossima apertura del primo Centro studi sull’ebraismo in Calabria (Csec) che avrà sede a Palazzo Polito nel cuore del centro storico cittadino di Nicotera e che sarà intitolato a Rabbi Shlomo Yithaqui (Troyes 22 febbraio 1040 – 13 luglio 1105), conosciuto anche come Rashi, insigne studioso della Torah.

