Venerdi 22 luglio, alle ore 18:00, in piazza Dottor Pizzonia di Polia, si terrà l’inaugurazione della dodicesima Endopank calabrese, una panchina gialla che serve per sensibilizzare e informare tutti circa la l’endometriosi, malattia invalidante che colpisce 1 donna su 10 (tre milioni solo in Italia). L’evento è organizzato dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte” in collaborazione con il Comune di Polia. Interverranno Luca Alessandro, sindaco di Polia, Antonio Talesa, il direttore di dipartimento del 118 di Emergenza-Urgenza, Barbara Pizzonia (ostetrica), Grazie Catozza (presidentessa dell’associazione “Cda Calabria Odv”), Alessia Buccinà, consigliere del Comune con deleghe alla Cultura, al Volontario, all’Associazionismo, alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Modererà il dibattito la tutor regionale dell’associazione Carmen Amato.