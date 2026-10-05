In piazza Vittorio Veneto membri e volontari dell’Ordine di Malta presenteranno le attività sanitarie, sociali e assistenziali svolte sul territorio. Sarà anche possibile partecipare a un corso di primo soccorso e sottoporsi gratuitamente alla misurazione di glicemia e pressione arteriosa

Sabato 10 ottobre torna la Giornata nazionale dell'Ordine di Malta. Membri e volontari saranno presenti in 42 piazze italiane - il numero più alto registrato da quando l'iniziativa è stata istituita nel 2018 - per incontrare i cittadini e presentare le attività sanitarie, assistenziali, sociali e di soccorso svolte ogni giorno in Italia dall’Ordine di Malta.

Nel gazebo allestito in piazza Vittorio Veneto a Tropea, sarà possibile dalle 16.00 alle 20.00 conoscere i progetti sociali nel territorio, ricevere informazioni sulle attività rivolte alle persone più fragili e come partecipare ai progetti attraverso il volontariato.

«In piazza Vittorio Veneto a Tropea -anticipano i promotori – sarà possibile seguire il corso di primo soccorso o effettuare la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa con i nostri medici, che ascolteranno e daranno consigli a chi vorrà sottoporsi allo screening gratuito. La Giornata offre così un contatto diretto con una istituzione che opera durante tutto l'anno accanto alle comunità».

«Il numero record di piazze raggiunto quest’anno mostra quanto sia capillare la presenza dell'Ordine di Malta in Italia. Il 10 ottobre vogliamo incontrare direttamente i cittadini e far conoscere il lavoro che membri e volontari svolgono ogni giorno al servizio delle persone più fragili», ha dichiarato Lorenzo Borghese, presidente dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta che coordina la Giornata nazionale.