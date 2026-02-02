Domenica 8 febbraio l’iniziativa formativa rivolta a imprenditori e professionisti, con la partecipazione della coach nazionale Cristina Leone e il patrocinio delle principali associazioni di categoria

Vibo Valentia si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore per il mondo imprenditoriale locale.

Domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.00, presso Palazzo Gagliardi, si terrà l’evento “From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo”, iniziativa formativa gratuita rivolta a imprenditori, professionisti e titolari di attività del territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e immediatamente applicabili per far crescere la propria impresa, unendo tre elementi fondamentali per chi oggi fa azienda: strategia di marketing, mentalità imprenditoriale e metodo gestionale.

Elemento di particolare rilievo dell’iniziativa è la partecipazione di Cristina Leone, coach e formatrice di livello nazionale, da anni impegnata nel campo del mindset, della performance e dello sviluppo personale applicato al business. La sua presenza rappresenta un’importante occasione di confronto per il territorio vibonese, che potrà beneficiare dell’esperienza di una professionista riconosciuta a livello nazionale.

Accanto a Cristina Leone interverranno:

Afro Rao , fondatore di Vibo Adv , che affronterà i temi della strategia di crescita e del marketing per le imprese;

, fondatore di , che affronterà i temi della strategia di crescita e del marketing per le imprese; Giuseppe Colace , fondatore del gruppo Rodeo Italia , che parlerà di gestione economica, scalabilità aziendale e credibilità finanziaria nei rapporti con il sistema bancario;

, fondatore del gruppo , che parlerà di gestione economica, scalabilità aziendale e credibilità finanziaria nei rapporti con il sistema bancario; Caterina La Marca, imprenditrice, che porterà la propria esperienza sulla creazione, gestione e motivazione del team di collaboratori.

“From 0 to 1 – Marketing, Mente, Metodo” è un evento patrocinato da Confcommercio Vibo Valentia, Confindustria Giovani Vibo Valentia, Confartigianato Vibo Valentia e dal Comune di Vibo Valentia, a conferma del valore istituzionale e formativo dell’iniziativa per il tessuto produttivo locale.

L’evento si propone come un momento di formazione e confronto dedicato a chi opera già nel mondo del lavoro e desidera compiere un passo in avanti nella gestione e nello sviluppo della propria attività.

L’iniziativa è organizzata da MasterMarketing Srl ed è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: mastermarketingsolutions.it

Un’occasione unica per il territorio vibonese per incontrare professionisti di alto livello e approfondire, in un unico evento, le principali leve della crescita imprenditoriale.