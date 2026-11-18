Un riconoscimento che inorgoglisce un intero territorio e premia una vita dedicata alla cucina e alla formazione. Nei giorni scorsi, nella prestigiosa cornice della nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, a Montecitorio, Antonio Macrì, docente enogastronomico vibonese, ha ricevuto il titolo di «Decano dei cuochi», nell’ambito della cerimonia di consegna dei riconoscimenti dell’Albo d’oro dei cuochi.

Una lunga carriera al servizio della formazione

Per Macrì si tratta di un riconoscimento che corona un percorso professionale contraddistinto da passione, competenza e impegno nella valorizzazione della cultura gastronomica locale. Una figura di riferimento per il territorio vibonese e per il panorama della cucina e dell’associazionismo gastronomico calabrese.

Per oltre quarant’anni ha svolto il ruolo di docente negli istituti alberghieri, dedicando gran parte della propria vita alla formazione di intere generazioni di cuochi e professionisti della ristorazione. Ai giovani ha trasmesso non soltanto competenze tecniche e conoscenze professionali, ma anche i valori fondamentali del mestiere: sacrificio, disciplina, rispetto delle tradizioni, cultura del lavoro e amore per l’arte culinaria.

Accanto all’attività didattica, espletata in particolar modo all’istituto Ipseoa di Vibo, Macrì ha ricoperto importanti incarichi associativi, tra cui quelli di presidente dell’Associazione provinciale cuochi vibonesi e, successivamente, dell’Unione regionale cuochi Calabria. Ruoli attraverso i quali ha contribuito alla crescita del movimento associativo, alla promozione della professione e alla valorizzazione del patrimonio gastronomico regionale.

L’orgoglio dei cuochi vibonesi

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Associazione provinciale cuochi vibonesi, presieduta da Costantino Loiacono. Per i rappresentanti dell’associazione, «il suo impegno si è sempre contraddistinto per la volontà di custodire e tramandare le tradizioni culinarie calabresi, sostenendo al tempo stesso l'evoluzione della cucina e la formazione di nuovi professionisti, nella consapevolezza che la gastronomia rappresenta non soltanto un'espressione culturale, ma anche un importante patrimonio identitario del territorio».

Al professore Macrì sono arrivati gli auguri del presidente, del Consiglio direttivo, delle Lady Chef e di tutti gli associati dell’Apcv: «Complimenti Antonio, il titolo di Decano dei Cuochi onora la tua storia e rende orgogliosa tutta la grande famiglia dei cuochi calabresi».

Un riconoscimento che, sottolineano, rende onore non soltanto alla sua storia professionale e al suo percorso umano, ma anche all’intero territorio vibonese e alla comunità dei cuochi che ha rappresentato e contribuito a far crescere nel corso degli anni: «Soprattutto – concludono – a un uomo che, attraverso oltre quarant'anni di insegnamento e una vita dedicata alla cucina, ha contribuito a formare, ispirare e trasmettere valori a intere generazioni di cuochi».