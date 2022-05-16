Il 20enne ha sbaragliato la concorrenza nel corso della finale del talent di Canale 5. Festa grande a Lamezia dove in centinaia si sono radunati per seguire l'evento sul maxischermo allestito dall'amministrazione comunale

di Giampaolo Cristofaro



Luigi Strangis ha vinto l’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi: il sogno, ora, è realtà. Il cantautore lametino ha sbaragliato la concorrenza nel corso della finale del ventennale talent di Canale 5. L’artista calabrese è riuscito a superare a colpi di performance canore la roulette delle sfide contro gli altri cantanti in gara, facendo fuori uno dopo l’altro i colleghi Albe, Sissi e Alex. Nell’ultimo scontro ha dovuto confrontarsi con Michele che ha vinto la categoria ballo battendo Serena. Ma il pubblico, attraverso il televoto, ha scelto Luigi. Festa grande a Lamezia Terme dove centinaia di persone si sono radunate su corso Numistrano per seguire l’evento sul maxischermo allestito dall’amministrazione comunale per l’occasione. Ora a Luigi toccherà affrontare il tremendo mondo della discografia, ma con certezza possiamo affermare che il polistrumentista cantautore calabrese ha tutte le carte in regola per farsi valere.

Gli altri premi

Luigi ha inoltre ricevuto il Premio delle Radio grazie al suo singolo Tienimi Stanotte. La cantante Sissì, invece, è stata votata dai giornalisti ricevendo il Premio della Critica. I premi dei main sponsor – Tim e Oreo – sono andati, rispettivamente, alla ballerina Serena e al cantante Alex.