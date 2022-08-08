Migliaia i fedeli giunti da ogni dove per la consacrazione del luogo di culto voluto dalla mistica di Paravati. Ecco i momenti più emozionanti

Un «evento storico»: è stata definita così dallo stesso vescovo, monsignor Attilio Nostro, la consacrazione della chiesa Cuore Immacolato Rifugio delle Anime. Una giornata, quella di sabato 6 agosto a Paravati, destinata a rimanere nellla mente e cuore dei migliaia di fedeli giunti da ogni dove nel piccolo paese di mamma Natuzza, ma anche di coloro i quali hanno seguito la funzione a distanza. Momenti che è possibile rivivere grazie agli scatti del nostro fotoreporter Saverio Caracciolo che ha immortalato, in esclusiva, gli attimi più emozionanti della giornata con le sue foto per LaC e Il Vibonese. [Continua in basso per la galleria fotografica]