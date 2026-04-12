L'appuntamento e per i prossimi 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza. Il consiglio di amministrazione della fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati ha deliberato all'unanimità sostegno al progetto

Sabato 23 e domenica 24 maggio. Queste le date della prima assoluta “Fortunata di Dio” , opera teatrale sulla vita della Serva di Dio Natuzza Evolo , prodotta dalla Show Net di Ruggero Pegna , con la regia di Andrea Ortis, le musiche originali del compositore Francesco Perri, le scenografie di Lele Moreschi, il disegno luci e gli effetti speciali di Virginio Levrio, la consulenza di Gianmario Pagano. Un appuntamento, presso il teatro Rendano di Cosenza , da segnare in rosso per i fedeli che si ispirano al carisma della mistica con le stimate calabrese. Nel frattempo, dopo un'attenta lettura della sceneggiatura, è arrivata anche l'auspicata “ benedizione ” da parte della Fondazione “ Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime ” di Paravati, nata nel 1987 proprio su ispirazione di mamma Natuzza . La realtà religioso-assistenziale cura attualmente la Villa della Gioia di Paravati , con al centro la grande chiesa, meta giornaliera di centinaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo .

«Il consiglio di amministrazione - comunica al riguardo la Fondazione a Pegna - preso atto del valore culturale dell'iniziativa e della bontà del testo trasmessoci per opportuna conoscenza, ha deliberato all'unanimità di concedere il patrocinio morale all'opera e la vicinanza al progetto. Desideriamo ringraziare di cuore l'organizzazione, nella Sua persona, ed il maestro Andrea Ortis, sia per la sensibilità dimostrata e per l'impegno profuso per far conoscere sempre di più la figura di mamma Natuzza, invocando la benedizione del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime sull'opera e su quanti si prodigano per la riuscita».

«Con l'intento di realizzare un lavoro che possa coniugare rigore, profondità e qualità artistica , pur nel pieno rispetto della semplicità e dell'autenticità della figura di mamma Natuzza - scrivono dal canto loro Pegna e Ortis - abbiamo coinvolto un cast di attori professionisti e musicisti , insieme a un team creativo di grande esperienza. Il desiderio che anima questo lavoro è quello di dare vita a uno spettacolo capace di raccontare la sua storia e la sua testimonianza con verità e sensibilità, affinché possa raggiungere il pubblico dei principali teatri regionali e nazionali , contribuendo a far conoscere e comprendere sempre più la profondità della Sua figura e la straordinarietà delle sue Opere, a cominciare dai luoghi della Fondazione e dal meraviglioso Santuario di Paravati».