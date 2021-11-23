L’iniziativa ha coinvolto studenti, scuole e genitori. Piantato un albero per ogni nuovo nato

Anche a Briatico si è tenuta la Festa dell’albero che richiama la Giornata nazionale degli alberi, in programma il 21 novembre. Durante la manifestazione sono stati piantumati piante per ogni nato nel paese, un numero record ben 29, lontano dai numeri degli ultimi 3 anni. Il sindaco Lidio Vallone in apertura dell’evento ha voluto ringraziare tutti e ha sottolineato l’importanza di queste iniziative. Messaggi sono giunti anche dagli alunni di tutte le classi che in diversi modi hanno fatto capire quanto strategico sia il compito di ogni albero per il benessere dell’ambiente e per l’uomo.

«Prezioso – commenta l’assessore Chiara Patertì- è stato il contributo della dottoressa Giannini che ha parlato a nome dell’ordine degli agronomi evidenziando il ruolo importante che riveste la figura professionale dell’agronomo e del dottore forestale, nonché il grande patrimonio boschivo che possiede la Calabria. Altro aspetto ha riguardato il valore che hanno gli alberi nel sistema urbano».

Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo della Polizia municipale, i carabinieri di Briatico e i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione: «Siamo soddisfatti – ha concluso Patertì- il messaggio che volevamo lanciare è stato colto dai bimbi ma anche dai grandi. Fruttuosa la collaborazione tra istituzioni, e per questo è doveroso ringraziare il presidente dottor Denami e la dottoressa Giannini, la scuola quindi i docenti Grafia, Romano e Grasso per aver accettato di collaborare ed arricchire la giornata con il loro contributo e i genitori che hanno colto l’invito e soprattutto il senso».