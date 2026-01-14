Rinnovate le cariche sociali della Camera Minorile di Vibo Valentia attraverso una partecipata assemblea ordinaria che si è tenuta nei locali della biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Delineata, quindi, una struttura multidisciplinare pronta a rispondere alle complessità del diritto minorile e della famiglia moderna. L’assemblea ha eletto all’unanimità l’avvocato Raffaele Figliano alla guida dell’associazione, con il nuovo vertice composto anche dall’avvocato Domenico Francica, quale vicepresidente, e dall’avvocato Claudia Gioia nella qualità di tesoriere. La novità di questo mandato risiede nella forte specializzazione delle aree tematiche interne al Consiglio direttivo così affidate: area penale all’avvocato Luigi La Scala; area internazionale all’avvocato Antonella Marincola; area civile con l’avvocato Francesco Contartese; area neuroscienze al dottore Bruno Risoleo, noto neuropsichiatra infantile. A completare l’organigramma, la dott.ssa Maria Grazia Petrolo che assumerà il ruolo di responsabile per i praticanti e i giovani avvocati, mentre la comunicazione con il sociale è stata affidata al dott. Massimo Barbieri. Il Comitato di controllo sarà invece composto dagli avvocati Nicolina Corigliano e Giacinto Inzillo.

Un presidio tecnico

Il neo-eletto presidente Raffaele Figliano ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al collega Luigi La Scala per l’impegno profuso nel mandato precedente, esprimendo profonda soddisfazione per i traguardi raggiunti. In questi anni, la Camera Minorile si è affermata come pioniera nella cultura del diritto minorile e della famiglia, non limitandosi alla formazione ma incidendo profondamente sul tessuto sociale attraverso: percorsi di educazione alla legalità nelle scuole del territorio, con il suo laboratorio permanente sulla devianza minorile; protocolli d'intesa con il Tribunale ordinario, il Tribunale per i Minorenni e le associazioni locali; collaborazioni con enti locali e ambiti sociali territoriali per migliorare il supporto tecnico e ausiliario.

Una missione per il territorio

“La Camera Minorile ha svolto un ruolo fondamentale nello stimolare il dibattito sui diritti dei minori e delle famiglie” è stato sottolineato durante l'assemblea. L'obiettivo del nuovo direttivo sarà proseguire su questa strada, integrando la formazione con competenza legale specialistica per garantire una tutela sempre più efficace e moderna. Nel ringraziare i soci della Camera Minorile per la fiducia accordata, l’avvocato Raffaele Figliano confida «nella collaborazione di tutti i suoi componenti, per la fattiva realizzazione di nuovi progetti in collaborazione con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio che a vario titolo operano nell’interesse delle famiglie e dei minori». Infine, l’organismo forense informa che è «aperta la campagna di tesseramento di nuovi soci rivolta agli avvocati e tutti coloro che a vario titolo si occupano delle problematiche legate alle famiglie ad ai minori».