Grande soddisfazione per gli alunni della classe 5D del plesso Don Bosco dell’Istituto Comprensivo I Circolo “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia che hanno partecipato ai Campionati Junior dei Giochi Matematici, distinguendosi per gli eccellenti risultati ottenuti durante le semifinali.

Cultura

Cinque studenti vibonesi alla Bocconi per la finale nazionale nazionale dei Campionati internazionali di giochi matematici

Redazione
Cinque studenti vibonesi alla Bocconi per la finale nazionale nazionale dei Campionati internazionali di giochi matematici

Gli alunni, guidati e preparati dalla maestra Caterina Vallone, hanno dimostrato impegno, preparazione e notevoli capacità logico-matematiche, fornendo risposte corrette e conseguendo ottimi risultati nella competizione. Un traguardo importante che testimonia il valore educativo di esperienze capaci di stimolare curiosità, entusiasmo e spirito di crescita nei più piccoli.

Sul podio Noemi Frassetti (1° posto), Francesco Vinci (2° posto) e Luca Cirianni (3° posto). Un risultato che porta alto il nome della scuola e dell’intera comunità scolastica. 

«Un sentito ringraziamento – è scritto in una nota stampa – è rivolto alla Dirigente Scolastica, Domenica Cacciatore, che ha offerto agli alunni l’opportunità di prendere parte a questa prestigiosa iniziativa, credendo fortemente nel valore formativo delle attività volte a valorizzare le eccellenze e le potenzialità degli studenti.

La partecipazione ai Campionati Junior dei Giochi Matematici rappresenta, ancora una volta, un’importante occasione di crescita culturale e personale, confermando l’impegno dell’Istituto Comprensivo I Circolo “Garibaldi-Buccarelli” nel promuovere attività educative di qualità e nel valorizzare il talento dei propri alunni».

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