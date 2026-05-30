Grande soddisfazione per gli alunni della classe 5D del plesso Don Bosco dell’Istituto Comprensivo I Circolo “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia che hanno partecipato ai Campionati Junior dei Giochi Matematici, distinguendosi per gli eccellenti risultati ottenuti durante le semifinali.

Gli alunni, guidati e preparati dalla maestra Caterina Vallone, hanno dimostrato impegno, preparazione e notevoli capacità logico-matematiche, fornendo risposte corrette e conseguendo ottimi risultati nella competizione. Un traguardo importante che testimonia il valore educativo di esperienze capaci di stimolare curiosità, entusiasmo e spirito di crescita nei più piccoli.

Sul podio Noemi Frassetti (1° posto), Francesco Vinci (2° posto) e Luca Cirianni (3° posto). Un risultato che porta alto il nome della scuola e dell’intera comunità scolastica.

«Un sentito ringraziamento – è scritto in una nota stampa – è rivolto alla Dirigente Scolastica, Domenica Cacciatore, che ha offerto agli alunni l’opportunità di prendere parte a questa prestigiosa iniziativa, credendo fortemente nel valore formativo delle attività volte a valorizzare le eccellenze e le potenzialità degli studenti.

La partecipazione ai Campionati Junior dei Giochi Matematici rappresenta, ancora una volta, un’importante occasione di crescita culturale e personale, confermando l’impegno dell’Istituto Comprensivo I Circolo “Garibaldi-Buccarelli” nel promuovere attività educative di qualità e nel valorizzare il talento dei propri alunni».