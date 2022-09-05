Il primo cittadino ha inoltre dato il benvenuto al successore Spalluto: «Le relazioni con il Comune di Vibo proseguiranno all’insegna della reciproca stima e collaborazione»

Con l’avvicendamento alla guida della Capitaneria di Porto di Vibo Marina si chiude una bella pagina nell’attività di tutela del mare, dell’ambiente e della sicurezza della cittadinanza nel nostro Comune, e se ne apre un’altra che, siamo certi, sarà altrettanto proficua ed all’insegna della collaborazione istituzionale. Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo saluta così il comandante Massimiliano Pignatale, che ha terminato il suo incarico a Vibo Marina, e dà il benvenuto al suo successore, Luigi Spalluto. [Continua in basso]

«Col comandante Pignatale – ricorda il primo cittadino – in questi anni abbiamo portato avanti un’intensa attività sul fronte del contrasto ad ogni forma di illecito ambientale. Come rappresentante dell’amministrazione mi sono potuta confrontare con una figura di grande spessore, capace di interloquire, di individuare problematiche ed adottare soluzioni con lo scopo precipuo di dare risposte ai bisogni di sicurezza e rispetto della legge dei nostri concittadini. Mi piace evidenziare – rimarca il sindaco Limardo – le tante iniziative, inutile ricordarle tutte, condotte in sinergia e con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia contro l’inquinamento ambientale ed a favore, in particolare, delle nostre frazioni marine, da Vibo Marina a Bivona fino a Porto Salvo». Infine, dal primo cittadino, gli auguri a Pignatale per i futuri incarichi ed il benvenuto al comandante Spalluto: «Siamo certi che le relazioni con il Comune proseguiranno all’insegna della reciproca stima e collaborazione».