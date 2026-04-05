Ci sono molti modi di vivere la Quaresima nell’attesa della Resurrezione del Signore. Tra questi, l’iniziativa di Antonio Manco, collezionista di cartoline d’epoca e di immaginette sacre, che ha voluto offrire ai suoi concittadini vibonesi un’occasione di riflessione e contemplazione. Nasce così una mostra dedicata alla Passione di Cristo, allestita all’interno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e sostenuta da don Giuseppe Gagliano, parroco della Chiesa di Santa Maria La Nova di Vibo Valentia. L’esposizione non si limita al solo valore teologico, già di per sé significativo, ma assume anche una rilevante dimensione storica, le immaginette infatti, risalgono all’Ottocento e rappresentano una preziosa testimonianza di fede e devozione popolare nel corso dei secoli.

La mostra a Vibo Valentia sarà al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo, che andrà in onda come di consueto domenica alle 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in straming su LaC Play.