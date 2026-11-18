Una tonnellata e mezza di generi alimentari raccolti in una sola giornata, grazie alla generosità dei cittadini e all'impegno di decine di volontari. È il bilancio della Colletta Alimentare che si è svolta sabato 14 novembre a Pizzo, dove associazioni, studenti e attività commerciali hanno unito le forze per sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica.

L'iniziativa, organizzata in occasione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare, è stata coordinata dall'ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) di Pizzo, presieduta da Maurizio Greco, con il supporto del Centro servizi al volontariato Calabria Centro.

La mobilitazione nei supermercati e il contributo degli studenti

Fin dalle prime ore del mattino, i volontari hanno presidiato i punti vendita Coop, Conad, MD ed Eurospin, invitando i clienti a donare prodotti alimentari a lunga conservazione. Nei carrelli destinati alla raccolta sono confluiti pasta, riso, olio, tonno, latte, farina, biscotti e prodotti per l'infanzia, fino a raggiungere il quantitativo complessivo di circa 1.500 chilogrammi.

All'iniziativa hanno partecipato diverse realtà associative del territorio: L'Amore Guarisce di Francavilla Angitola, il Rotaract di Sant'Onofrio e il Centro di Aggregazione Sociale di Longobardi. Un contributo significativo è arrivato anche dagli studenti dell'Istituto Vito Capialbi di Vibo Valentia, impegnati direttamente nelle attività di raccolta e sensibilizzazione.

Una mobilitazione che ha coinvolto più comunità del Vibonese e che, secondo gli organizzatori, ha dimostrato quanto il volontariato e la partecipazione dei giovani possano incidere concretamente sul sostegno alle persone più fragili.

Il presidente Greco: «La vittoria più grande è vedere cittadini e associazioni uniti»

A sottolineare il valore dell'iniziativa è il presidente dell'ADA di Pizzo, Maurizio Greco, che rivolge un ringraziamento a quanti hanno contribuito al risultato.

«È stata una giornata che porteremo nel cuore, resa possibile esclusivamente dall'amore e dal sacrificio di ogni singolo volontario che ha donato il proprio tempo per gli altri», dichiara Greco.

«Vedere i nostri ragazzi, le associazioni del territorio e tantissimi cittadini unirsi in questo abbraccio collettivo è la vittoria più grande. Grazie a chi ha donato anche un solo prodotto, ai supermercati che ci hanno accolto e a questa meravigliosa squadra di volontari: insieme abbiamo dimostrato che a Pizzo nessuno viene lasciato indietro».

Gli alimenti raccolti saranno distribuiti con “Natale Solidale”

La raccolta del 14 novembre rappresenta anche il primo passo verso una nuova iniziativa di solidarietà in programma per le festività natalizie.

Tutti gli alimenti donati dai cittadini, insieme alle altre derrate del Banco Alimentare messe a disposizione dall'ADA, saranno destinati alle persone indigenti e ai nuclei familiari in difficoltà nell'ambito di “Natale Solidale”.

L'appuntamento sarà organizzato dall'associazione in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pizzo, guidato da Marina Betrò, con l'obiettivo di trasformare la partecipazione registrata durante la Colletta Alimentare in un sostegno diretto alle famiglie del territorio.