Vibonesi alla prova dell’emergenza sanitaria tra esercizi commerciali che chiudono “per ferie” e file alle casse dei supermercati. Mentre la Polizia municipale chiede l’autocertificazione

width="560" height="315" allowfullscreen="">

Il capoluogo di una delle province più povere d’Italia si presenta spettrale, nel giorno in cui il decreto del presidente del consiglio dei ministri, dichiara l’intera Italia “zona protetta”, alla luce dell’emergenza Covid-19.



Le attività economiche sono in affanno. Da un lato i supermercati presi d’assalto, dall’altro i negozi aperti ma vuoti. Succede su corso Vittorio Emanuele terzo, in pieno centro cittadino. È deserto. «Non abbiamo venduto neppure un caffè da questa mattina» ci conferma il titolare che ha deciso di chiudere l’attività per un paio di settimane. I primi ad avere deciso il riposo forzato sono stati i negozi e i ristoranti gestiti dai cinesi. “Chiuso per ferie” si legge da settimane davanti alle saracinesche. [Continua]



Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: «Tutta Italia zona rossa» – Video

Garanzie per i consumatori

Rassicurante il messaggio di Andrea Barilaro direttore della Coop di Vibo: «Per tutelare la nostra clientela, così come impone l’ordinanza, abbiamo deciso di fare entrare poche persone alla volta per mantenere la giusta distanza». Lo stesso conferma come non ci sia carenza di scorte alimentari, anche perché i tir viaggiano regolarmente e i rifornimenti avvengono quotidianamente».



Coronavirus Vibo, il bollettino della Regione: 152 in isolamento domiciliare in tutta la provincia

Emblematica la situazione al centro commerciale “Vibo Center”. Parcheggi semideserti e negozi vuoti. Al piano terra hanno chiuso pure i due China Store, tra i più grandi della provincia. Solo il supermercato è stato preso d’assalto alle prime ore del mattino, ma la situazione è presto rientrata alla normalità.

Malumore tra gli addetti ai lavori

Serpeggia malumore tra le commesse e i responsabili di vendita. «Nei nostri negozi non entra più nessuno. Che senso ha chiudere nei week end, per poi lasciare i negozi aperti gli altri giorni della settimana? Bisogna chiudere!».



Coronavirus Vibo, videomessaggio del sindaco: «Insieme ce la faremo»

Controlli sul territorio e autocertificazioni

Poche auto in circolazione e forze dell’ordine attive sul territorio per verificare il rispetto delle prescrizioni governative. Anche gli agenti della Polizia municipale hanno attivato diversi posti di blocco. Il funzionario dei vigili urbani Pasquale De Caria, ricorda a tutti gli automobilisti che è possibile circolare solo per “esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute” purché chi viene fermato lo dichiari con un’apposita autocertificazione.



Coronavirus, domande e risposte: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Decreto