Una partecipazione significativa e diffusa ha caratterizzato i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, svoltisi il 13 giugno a Rombiolo. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è il Comitato Festa di Sant’Antonio di Rombiolo-Pernocari, che sottolinea la presenza di numerosi fedeli provenienti dal centro cittadino, dalle frazioni e dai comuni vicini.

Le iniziative erano iniziate già il 12 giugno con la visita della statua di Sant’Antonio nelle chiese del territorio comunale, resa possibile grazie alla collaborazione della ditta Edil Morza. Nelle diverse frazioni la statua è stata accolta dai fedeli e dai parroci locali. Tra le tappe anche la Casa di Riposo San Michele Arcangelo di Rombiolo, dove ospiti e personale hanno partecipato a un momento di preghiera e raccoglimento.

Nella giornata del 13 giugno il Convento di Sant’Antonio ha accolto pellegrini, famiglie e devoti che hanno preso parte alle celebrazioni religiose e ai momenti di preghiera dedicati al Santo.

Tra gli appuntamenti più partecipati figura la tradizionale benedizione dei bambini. Padre Amedeo ha accolto per tutta la giornata famiglie e piccoli fedeli, impartendo la benedizione e condividendo momenti di incontro e preghiera.

Nel pomeriggio si è svolta la solenne processione per le vie del paese. Il corteo ha accompagnato la statua di Sant’Antonio tra preghiere e canti, rinnovando una tradizione particolarmente sentita dalla comunità locale.

In serata spazio anche agli eventi di intrattenimento con lo spettacolo musicale “Love Generation 90”, che ha coinvolto il pubblico presente in piazza. A chiudere il programma dei festeggiamenti sono stati i tradizionali fuochi d’artificio.

Il Comitato Festa ha inoltre annunciato la cena conviviale in programma il 19 giugno presso il Convento di Sant’Antonio. L’iniziativa, accompagnata da musica dal vivo, è stata organizzata come momento di ringraziamento rivolto a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e rappresenterà un’ulteriore occasione di incontro per la comunità.

Nella nota, il Comitato ha espresso gratitudine a Padre Amedeo, alla comunità di Rombiolo e delle frazioni, ai fedeli provenienti dai paesi limitrofi, ai volontari, agli sponsor, alle attività commerciali, all’Amministrazione comunale e alla Polizia Locale per la collaborazione e il supporto garantiti durante l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento.

Prosegue infine l’iniziativa solidale promossa dal Comitato Festa, che invita la cittadinanza a partecipare alla raccolta di giocattoli, colori, quaderni, puzzle e materiale ricreativo destinato ai bambini ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Ematologia e Oncologia Pediatrica.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un segno concreto di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando la devozione a Sant’Antonio in un gesto di solidarietà e attenzione verso chi sta affrontando un momento di difficoltà.