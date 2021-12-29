Il cordoglio di Raffaele Vitale: «Sono convinto che un giovane brillante come lui, abbia lasciato il segno tra i suoi colleghi di lavoro»

«Sento il dovere, in qualità di responsabile di un’organizzazione sindacale del comparto scuola, di porgere le mie personali condoglianze e quelle di tutte le persone che mi onoro di rappresentare alla famiglia del professore Giovanni Bozzolo». Afferma il segretario interprovinciale della Cisl-Scuola Raffaele Vitale. [Continua in basso]

«Mi colpisce particolarmente l’idea che un giovane laureato abbia deciso, come tanti ragazzi della sua età, di prestare la propria attività lavorativa in un’altra regione, dove la carenza degli insegnanti è storicamente più consistente e che lo stesso, in occasione delle festività natalizie come accadeva ai tempi dell’emigrazione del dopoguerra, era intento a preparare la sua automobile per far rientro nel luogo di residenza e riabbracciare i familiari. Non è il momento di intraprendere discorsi sulla “fuga dei cervelli” – prosegue il segretario di categoria della Cisl – ma la necessità che per aspirare ad una sistemazione nel mondo del lavoro ci si debba allontanare dalla propria terra, un po’ mi fa riflettere. Sono convinto che un giovane brillante come lui, abbia lasciato il segno tra i suoi colleghi di lavoro, tra tanta gente che lo conosceva ma soprattutto tra i suoi alunni. Sono ancora di più convinto che il giovane professore tropeano – conclude Raffaele Vitale – sarà ricordato, nel tempo, per la sua passione per l’insegnamento e per quanto avrà trasmesso ai suoi giovani allievi modenesi. Riposa in pace, caro prof. Giovanni, la scuola italiana avrebbe avuto ancora bisogno di te».

