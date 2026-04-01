Ritorna l'emergenza acqua a Mileto . La problematica sta attanagliando, in particolare, il territorio ricadente nella frazione Comparni . Al riguardo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano , «al fine di garantire la tutela della salute pubblica», nelle scorse ore si è ritrovata costretta a emettere un'apposita ordinanza «contingibile e urgente», con cui viene vietato alla cittadinanza l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e per il consumo umano . Il tutto dopo l'arrivo a palazzo dei normanni dei risultati delle analisi derivanti dal prelievo effettuato lo scorso 20 marzo dalla “Chemic Lab” di Serra San Bruno in vari punti del paese .

Dai campioni raccolti sul campo, nello specifico, è emerso che in quelli provenienti da via Prestia «è stato riscontrato un valore del parametro Ferro, pari a 639 mg/litro ». Il momentaneo provvedimento restrittivo nella frazione Comparni è stato preso dal sindaco «in attesa di effettuare , così come già disposti, ulteriori controlli e approfondimenti, a cura dell'Asp di Vibo Valentia ». L'acqua, nel frattempo, non potrà essere utilizzata dai cittadini « per uso umano , per l'igiene della persona, l'igiene orale, per il lavaggio di oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori, pappe ecc.), per il lavaggio e la preparazione degli alimenti , il lavaggio di stoviglie o utensili da cucina e per il lavaggio di apparecchiature sanitarie».