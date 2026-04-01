Il provvedimento restrittivo giunge dopo l'arrivo a palazzo dei normanni del risultato delle analisi dei prelievi effettuate in vari punti del paese
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Ritorna l'emergenza acqua a Mileto. La problematica sta attanagliando, in particolare, il territorio ricadente nella frazione Comparni. Al riguardo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, «al fine di garantire la tutela della salute pubblica», nelle scorse ore si è ritrovata costretta a emettere un'apposita ordinanza «contingibile e urgente», con cui viene vietato alla cittadinanza l'utilizzo dell'acqua per uso potabile e per il consumo umano. Il tutto dopo l'arrivo a palazzo dei normanni dei risultati delle analisi derivanti dal prelievo effettuato lo scorso 20 marzo dalla “Chemic Lab” di Serra San Bruno in vari punti del paese.
Dai campioni raccolti sul campo, nello specifico, è emerso che in quelli provenienti da via Prestia «è stato riscontrato un valore del parametro Ferro, pari a 639 mg/litro». Il momentaneo provvedimento restrittivo nella frazione Comparni è stato preso dal sindaco «in attesa di effettuare, così come già disposti, ulteriori controlli e approfondimenti, a cura dell'Asp di Vibo Valentia». L'acqua, nel frattempo, non potrà essere utilizzata dai cittadini «per uso umano, per l'igiene della persona, l'igiene orale, per il lavaggio di oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori, pappe ecc.), per il lavaggio e la preparazione degli alimenti, il lavaggio di stoviglie o utensili da cucina e per il lavaggio di apparecchiature sanitarie».