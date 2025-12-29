In un auditorium stracolmo, il complesso bandistico ha proposto un vasto repertorio musicale che ha spaziato da brani classici a colonne sonore di film

Anche quest’anno l’associazione musicale Paolo Serrao ha voluto omaggiare la città di Filadelfia con il consueto concerto di Natale, un appuntamento molto atteso dalla collettività che si ripete ininterrottamente da 27 anni.

Sotto la guida del maestro Francesco Serratore, in un auditorium stracolmo di persone, il complesso bandistico ha proposto un repertorio musicale composto da brani appartenenti a diversi generi musicali, spaziando dalle musiche tipiche del Natale fino a quelli del repertorio sinfonico classico.

Alla fantasia musicale “Jingle bells rapsody”, hanno fatto seguito i brani classici arrangiati per banda (Romanza in fa maggiore op. 50 – di Ludwig Van Beethoven; Sinfonia n. 5 in Mi Minore – di Anton Dvorak; La “Marcia Turca” – di Mozart), per poi continuare con alcune colonne sonore di Film (“Tara Theme” tema principale del film “Via col Vento”; “Mission” arrangiamento per banda del celebre Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone; “Highlights from Harry Potter” raccolta delle musiche principali della serie cinematografica incentrata sulle avventure del mago Harry Potter), e quindi con alcuni pezzi di musica leggera (“Imagine” del cantante britannico John Lennon ; “Feliz Navidad” canzone pop Natalizia di Jose Feliciano; “Sleigh Ride” composta da Leroy Anderson).

La serata musicale si è poi conclusa con l’esecuzione dell’inno di Mameli accompagnato dal canto e dagli applausi di tutti i presenti.

Per l’organizzazione e la riuscita dell’evento vi è stata la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Filadelfia, con la partecipazione del sindaco Anna Bartucca e dei componenti della Giunta.