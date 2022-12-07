La proposta regionale sancirebbe anche l’eliminazione delle fasce orarie originariamente consentite dalla legge

Il disegno di legge regionale circa il gioco d’azzardo, vale a dire l’eventualità da parte del Consiglio regionale della Calabria di modificare la legge riguardante la lotta all’usura e al gioco d’azzardo andando ad intervenire sulla normativa relativa agli “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, oggetto di trattazione il prossimo 12 dicembre a Palazzo Campanella, sta facendo incetta di dissensi nell’opinione pubblica e non solo. Anche il coordinamento provinciale di Libera Vibo, invita sostanzialmente Occhiuto a dare un segnale di contrasto al gioco d’azzardo: “Ci appelliamo direttamente al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affinchè si proceda al ritiro di tale proposta e venga dato un segnale forte nel contrasto al gioco d’azzardo e ai profitti che la criminalità organizzata trae da esso”. Di fatto, la proposta in questione sancirebbe l’eliminazione delle fasce orarie originariamente consentite per il gioco “non superiore alle otto ore giornaliere” e la “chiusura non oltre le ore 22”, delegando ai sindaci la fissazione di eventuali orari con ordinanze ad hoc. Inoltre, la nuova formulazione abolirebbe la distanza di 500 metri dai punti sensibili (come scuole, chiese e ospedali).

LEGGI ANCHE : Ludopatia e giochi illegali, sequestri e sanzioni della Gdf a Vibo

Regione, proroga per sale slot in Calabria, Lo Schiavo e Laghi votano contro

Alla “Murmura” gli alunni protagonisti con Libera Vibo di un percorso di legalità