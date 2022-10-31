Alla serata hanno partecipato i ragazzi dell'associazione Aipd che si sono cimentati nella preparazione della pizza per poi affrontare un torneo di Ping pong grazie al tavolo da gioco donato dalla società Atlantide

Il nuovo tavolo da ping-pong è stato accolto con grande entusiasmo dai parrocchiani della chiesa Gesù Salvatore di Ionadi. Si tratta di un dono che la società Atlantide di Vibo Valentia ha offerto all’Associazione “Il Dono” della presidente Maria Alfonsa Farfaglia. È lei l’ispiratrice dell’associazione di volontariato che dalla sua nascita, un anno fa, ha già creato una rete di solidarietà. Oltre 40 le volontarie, soprattutto donne, che ogni giorno si prodigano per i più bisognosi attraverso la distribuzione di cibo e vestiti destinati ad oltre 160 famiglie. Nella chiesa Gesù Salvatore sarà possibile frequentare corsi gratuiti di Ping Pong. Uno strumento che “Il Dono”, grazie all’offerta del presidente Gregorio Curello, mette a disposizione di quanti vogliono intraprendere questa disciplina sportiva. «Ci sarà anche un istruttore», ha affermato Farfaglia per la quale l’inclusione e la condivisione sono alla base di una società civile. Prima del taglio del nastro, i volontari si sono cimentati nella preparazione delle pizze offerte ai presenti. [Continua in basso]

Un appuntamento mensile che la neonata associazione di volontariato ha promosso insieme ai bambini dell’associazione Aipd, del presidente Pino Bagnato che ha ringraziato i suoi ragazzi: «Sono il nostro orgoglio e la nostra forza», ha sottolineato. «Un giorno di festa per tutta la comunità ionadese e non solo», ha concluso don Roberto, parroco della chiesa Gesù Salvatore.