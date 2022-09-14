L'amministrazione comunale si rivolge a studenti, professori, dirigenti, personale amministrativo e Ata, oltre che alle famiglie

Nuovo anno scolastico anche a Nicotera dove ad augurare buon lavoro ad alunni e e docenti sono il sindaco Giuseppe Marasco e l’assessore all’Istruzione Lorella Destefano, a nome di tutta l’amministrazione comunale in particolare alla dirigente «Marisa Piro, nuovamente alla guida di tutte le scuole e gli istituti della città e dei centri viciniori. Auguri ai docenti affinché con il loro prezioso lavoro possano dare ulteriore lustro alle migliori tradizioni che la scuola nicoterese ha espresso nel corso del tempo».

Sindaco e assessore si sono poi soffermati sul ruolo del personale amministrativo e Ata, «uno dei motori che consentono alle scuole di svolgere la propria missione educativa». Parole di affetto rivolte infine ai «ragazzi, in modo particolare a quelli che fanno il loro ingresso a scuola per la prima volta, affinché, grazie allo studio e alla conoscenza, possano trovare il loro posto nel mondo e costruire il proprio futuro. Auguri infine anche alle famiglie che sono una parte integrante e importante del sistema educativo locale e soggetto insostituibile nel processo educativo dei giovani».

LEGGI ANCHE: Ritorno a scuola, il sindaco di Pizzo agli studenti: «Abbiate sete di conoscenza»