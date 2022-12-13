Nell’ambito del progetto promosso dall’Associazione nazionale editori, alle scuole del territorio sono stati donati oltre cento volumi. La soddisfazione del sindaco

È sbarcata anche sul territorio comunale di Ionadi l’iniziativa “Io leggo perché”, organizzata annualmente dall’Associazione italiana editori. Nell’ambito della più importante attività nazionale di promozione della lettura, dal 5 al 13 novembre 2022 presso la cartolibreria Gentile (promotrice in loco dell’idea) è stato possibile acquistare libri da donare alle scuole presenti a Ionadi e nelle frazioni. Al termine della raccolta, gli stessi editori hanno contributo a rendere ancora più corposi i numeri con la donazione di ulteriori testi. E così, grazie all’energia, all’impegno, alla passione e al contributo di insegnanti, librai, studenti, editori e dell’intera comunità jonadese, il successo di “Io leggo perché” si può dare come dato acquisito. Nelle scorse ore, per la precisione, alle scuole primarie di Ionadi e Nao sono stati donati, in totale, 133 volumi, testi che da oggi in avanti contribuiranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione di alunni e docenti, con la creazione di appositi spazi dedicati alla lettura.

La consegna ufficiale dei libri è avvenuta alla presenza della dirigente scolastica Luisa Vitale, delle docenti referenti dell’iniziativa, Cartellà e Paolì, della cooperativa Calabria Futura (sostenitrice del progetto) e del sindaco Fabio Signoretta. Quest’ultimo, nell’occasione, ha espresso la massima soddisfazione «per un’iniziativa letteraria che ho voluto sostenere personalmente quale meritevole azione a favore della crescita culturale della comunità scolastica».

