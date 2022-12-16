L'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di quasi 400mila euro. Ecco dove sorgerà e quali sono i tempi di affidamento dei lavori

Anche Joppolo avrà un asilo nido pubblico, che andrà ad implementare l’offerta dei servizi d’istruzione nel comune costiero vibonese. Lo comunica l’amministrazione comunale, che «a seguito della partecipazione al bando Pnrr – Missione 4 – C1 – 1.1 , ha infatti ottenuto un finanziamento di quasi 400.000 euro, per la realizzazione di un asilo nido in contrada Coccorinello del comune di Joppolo». L’affidamento dei lavori, è inoltre specificato, è previsto entro il 31 marzo e «si auspica quindi che la struttura possa essere fruibile nel più breve tempo possibile. Il potenziamento delle strutture scolastiche rappresenta uno degli obiettivi principali che questa amministrazione comunale si è posta. La realizzazione dell’asilo nido rappresenta anche un aiuto concreto per le famiglie, le quali potranno fruire di un asilo pubblico in cui portare i propri piccoli,così conciliando più agevolmente gli impegni della vita familiare e lavorativa». Per farlo, «la ricerca dei fondi pubblici è un’assoluta priorità dell’amministrazione comunale considerata la situazione di dissesto finanziario».

