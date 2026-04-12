La Camera Civile di Vibo Valentia saluta il procuratore della Repubblica Camillo Falvo, prossimo a lasciare la sede giudiziaria vibonese per assumere il nuovo incarico a capo della Procura della Repubblica di Potenza. A firmare il messaggio sono il presidente, avvocato Angela Pezzimenti, il direttivo e i soci dell’associazione forense, che hanno voluto rivolgere al magistrato «un caloroso saluto e un omaggio» nel momento del suo trasferimento.

Nel testo diffuso dalla Camera Civile, il riconoscimento si concentra tanto sul piano professionale quanto su quello umano. Falvo, si legge, «si è distinto nella guida della Procura per le elevate doti professionali con cui ha coordinato l’ufficio, ma anche per la profonda capacità di ascolto e l’umanità dimostrata verso la nostra categoria».

Il riconoscimento della Camera Civile

Il passaggio della nota insiste sul rapporto costruito nel tempo con l’avvocatura civile del territorio. La Camera Civile di Vibo Valentia ringrazia infatti il magistrato «per aver sempre presenziato alle iniziative formative e sociali della Camera e per aver fornito un costante contributo di stimolo e competenza durante il suo mandato», sottolineando così una presenza ritenuta costante non soltanto nelle occasioni istituzionali, ma anche nei momenti di confronto e crescita della categoria.

Nel saluto rivolto a Falvo emerge anche l’attenzione che, secondo l’associazione, il procuratore ha riservato al territorio. Il suo operato, scrive ancora la Camera Civile, «si è caratterizzato per l’attenzione alle esigenze della collettività vibonese, con una sensibilità particolare verso i soggetti più vulnerabili».