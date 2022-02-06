Il brano “Lui è l’amore... lui è Gesù” conquista il terzo posto della kermesse musicale. A consegnare il premio l’orafo calabrese Michele Affidato

“Lui è l’amore”, il brano della giovane cantautrice Stella Sorrentino, vince il terzo posto del primo festival della canzone cristiana a Sanremo. La premiazione è avvenuta ieri sera all’interno dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde. A consegnare il premio – un’opera raffigurante una croce intersecata da una chiave di violino, con a fianco una palma ed un leone – è stato lo stesso creatore, l’orafo calabrese Michele Affidato. Stella Sorrentino è originaria di Amaroni (Cz) ma vibonese d’adozione.

«Dio fonte di ispirazione della mia esistenza»

«Questo premio – ha dichiarato Stella Sorrentino sulla sua pagina Facebook- lo condivido con estremo piacere con il mio amico Francesco Pappaletto che ha curato l’arrangiamento ed è insieme a me autore del brano. Oltre all’amore per la musica – ha aggiunto – abbiamo sempre condiviso una forte fede in Dio e quindi grazie di tutto!».

Il brano ha anche conquistato il secondo posto come indice di gradimento. Un motivo di orgoglio per la giovane cantautrice che ringrazia «tutti i miei amici che hanno instancabilmente pregato e mi hanno sostenuto fino alla fine». Un pensiero lo rivolge a Dio, «tu sei e sarai per sempre la fonte di ispirazione più grande per la mia esistenza».

L’artista che ha studiato al conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, non nasconde la sua emozione per l’esperienza di Sanremo che definisce «un’avventura iniziata per caso e terminata magicamente»

Il Festival della canzone cristiana

Il Concorso musicale, di cui Radio Vaticana – Vatican News è stato media ufficiale, con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo è stato organizzato dal cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico dell’evento.