Una riflessione profonda sul rapporto tra legalità, coscienza civile e responsabilità collettiva. Sarà questo il cuore della nuova puntata di Dentro la Notizia – Speciale “Lo Stato siamo noi”, il format di approfondimento di LaC dedicato ai protagonisti dell’impegno istituzionale e sociale per la difesa dei valori democratici. Un appuntamento che pone al centro del dibattito pubblico il ruolo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata e nella costruzione di una cultura fondata sulla giustizia e sulla legalità.

Protagonista della puntata sarà la dottoressa Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, da anni in prima linea nel contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al territorio vibonese. Un impegno rigoroso e costante, condotto con competenza e determinazione, che si affianca a una significativa attività di divulgazione culturale. In qualità di scrittrice per Mondadori, infatti, la magistrata ha scelto di rivolgersi in particolare alle nuove generazioni, contribuendo a diffondere i valori della legalità e della responsabilità civica attraverso il linguaggio della narrazione e della testimonianza.

Nel corso della trasmissione si snoderà un percorso tematico articolato: dall’analisi dell’efficacia dell’azione repressiva, che da sola non basta a sradicare il fenomeno mafioso, alla necessità di parlare di mafia ai giovani; dal contrasto alla mentalità criminale al ritardo registrato in Calabria sul piano dell’educazione alla legalità. Spazio, inoltre, all’approfondimento della figura femminile nel contesto mafioso, al messaggio rivolto alle nuove generazioni e alle prospettive future della lotta alle organizzazioni criminali, in un dialogo che tenterà di coniugare giustizia, cultura e impegno civile.

A condurre la puntata sarà il giornalista Pier Paolo Cambareri; ad arricchire il dibattito in studio il contributo del professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria, tra le voci più autorevoli nel panorama accademico nazionale sul tema dell’educazione alla legalità.

Un’occasione di confronto e riflessione che si inserisce nel solco della missione editoriale di LaC, che mira a promuovere informazione, consapevolezza e partecipazione civile. Un invito a riconoscere, nella responsabilità individuale e collettiva, il fondamento autentico dello stato di diritto.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale Terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.