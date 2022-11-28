Si pensa di raccogliere espositori della zona per promuovere al meglio le produzioni locali pensando alle famiglie e ai bambini

Protocollo di intesa fra il Comune di Pizzo, la Pro Loco e il Gal Terre Vibonesi per la realizzazione del mercatino di Natale che prenderà il via l’8 dicembre prossimo e si protrarrà sino al 6 gennaio. Un mercatino che, nelle intenzioni della giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto, dovrà essere a misura di famiglie e bambini, raccogliendo espositori della zona con il meglio delle produzioni locali. La Pro Loco – avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione – ha inteso aderire all’iniziativa promuovendola e, al contempo, partecipando alla concreta attuazione con l’aiuto gratuito e volontario dei propri associati. Anche il Gal Terre Vibonesi ha inteso aderire al progetto in quanto lo stesso risponde ai propri obiettivi di attuazione di una strategia territoriale di sviluppo locale di tipo partecipativo, attraverso la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici al fine di creare reali occasioni di ripresa economica dei territori locali e di marketing territoriale.

