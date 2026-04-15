Gli interventi – per 300mila euro - stanno interessando la zona del campo di calcio a 5 e le vie Pegno e Prestia. Prevista anche la realizzazione di un parco giochi per bambini

A Mileto al via i lavori di messa in sicurezza delle strade del centro urbano della frazione Comparni. Gli interventi – per 300mila euro – predisposti dall’amministrazione comunale stanno riguardando, nello specifico, la zona dove è situato il campetto di calcio a 5, tra l’altro già oggetto tempo fa di appositi azioni di ammodernamento e di recupero, e le aree di via Pegno e via Luigi Prestia. Per quanto riguarda l’impianto sportivo cittadino, il progetto prevede la pavimentazione di tutta l'area circostante. Inoltre, in un altro spazio individuato tra gli spogliatoi e il lato sinistro del terreno di gioco, verrà realizzato un nuovo Parco giochi dedicato ai bambini.

«Gli interventi - spiega al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - consentiranno anche il rifacimento dei marciapiedi, la raccolta delle acque e la bitumazione di tutta via Pegno e di via Luigi Prestia, fino all'incrocio con via Strada provinciale 10. Con questi lavori - aggiunge - si confermano alcuni principi che stanno alla base della nostra azione amministrativa: voler bene ai propri cittadini amministrati, aver cura del territorio, rivolgere lo sguardo anche alle frazioni, avere cura del decoro, pensare anche ai più piccoli e alle famiglie troppo spesso dimenticati, ma non con noi». In conclusione dal primo cittadino di Mileto l’invito agli abitanti di Comparni a collaborare con coloro che stanno operando per portare avanti la realizzazione del progetto di messa in sicurezza delle strade, nella consapevolezza che «stiamo lavorando per voi».