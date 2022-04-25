“The Chopin Challenge" diretto dal regista Pietro Tagliaferri ha riscosso un successo mondiale attraverso i canali Stingray Classica e le piattaforme social. In piena pandemia da Covid, nel gennaio del 2021, è stato trasmesso in anteprima da La CTV

Sbarca sui canali Rai il video “The Chopin Challenge” del noto pianista Roberto Giordano. Domani, 26 aprile, alle ore 17.11, a trasmettere nello specifico la splendida performance del maestro miletese sarà Rai 5, canale della rete pubblica nazionale che si occupa di cultura. Il video, prodotto nel 2020 da RG Productions e magistralmente diretto dal regista Pietro Tagliaferri, ha riscosso un successo mondiale attraverso i canali Stingray Classica e le piattaforme social.



In piena pandemia da Covid-19, nel gennaio del 2021, è stato tra l’altro trasmesso in anteprima da La Ctv. Ad oggi è stato trasmesso in oltre trenta paesi, tra Asia, Usa, Canada ed Europa. L’idea del video è dello stesso maestro Giordano. L’ esecuzione di una delle pagine più belle e conosciute di Chopin, la Ballata in sol minore Op. 23, è immortalata da Tagliaferri tra le “rovine” del teatro “Le Varia”, presso Charleroi in Belgio, costruito nel 1910 e definitivamente abbandonato e chiuso nel 1980. La drammaticità dell’opera di Chopin si sposa con la meravigliosa desolazione del teatro che fu, rendendo l’impatto emotivo immediato e di grande suggestione emotiva. Quasi come a sottolineare il valore assoluto della musica, che attraverso il tempo e la distruzione, rimane sempre un’arte nascente. La location è stata concessa in via del tutto eccezionale al maestro Giordano, direttamente dal Ministero dei Beni Culturali Belga, attraverso l’Agence Wallonne pour le Patrimoine (Awap), che ha sposato il progetto, malgrado le oggettive difficoltà dovute all’accessibilità e alla burocrazia. Oggi continua a rivivere, nonostante l’abbandono, attraverso la musica di Frédéric Chopin, eseguita in modo magistrale dal musicista miletese su un pianoforte Yamaha Cfx, fornito dalla stessa Yamaha Music Europe – Branch Italy, grazie al Senior Manager Giovanni Iannantuoni. [Continua in basso]

«Ricordo ancora l’espressione costernata e circospetta dei tecnici – afferma oggi il maestro Giordano, ritornando emozionato alle fasi di realizzazione del video – quando portarono il pianoforte in quella sala pericolante. In particolare, porto nel cuore due momenti di quelle riprese: dopo le prime note eseguite sul pianoforte, rimasi in silenzio per qualche istante, commosso, ad ascoltare il riverbero della sala…la sua voce. Pensare che la musica non aveva più risuonato per quarant’anni tra quelle mura mi fece trasalire. Poi alla fine della prima esecuzione, m’impressionò il vuoto del silenzio. Nessun applauso, nessun vociare, eppure sentivo vivere il teatro, durante la mia musica, come se il pubblico passato avesse lasciato la sua traccia in quella sala».

Così la sinossi di Rai 5, nel presentare “The Chopin Challenge” e la splendida performance del pluripremiato musicista miletese: “Una location unica e suggestiva, un teatro abbandonato, che rivive attraverso le note di un pianoforte. Definito dalla critica “Poeta del pianoforte” e “Musicista raffinato e sensuale”, Roberto Giordano interpreta la Ballata in sol minore di Chopin, unendo la forza drammatica dell’opera all’impatto tragico del teatro abbandonato”.