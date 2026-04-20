Non è stata una “ semplice” messa festiva , quella vissuta ieri dai fedeli presenti nella basilica cattedrale di Mileto . A celebrare la sacra funzione è stato don Jesu Karunanidhi , presbitero proveniente dall'India. Il giovane sacerdote ha iniziato il suo servizio nella città sede di diocesi da alcune settimane, dai giorni prima di Pasqua , aiutando in parrocchia don Domenico Dicarlo e don Giuseppe Pititto e facendosi apprezzare sin da subito per il sorriso , il carattere gioviale, l'opera in confessionale e la preparazione teologica e pastorale.

Ieri, in mattinata, la sua prima messa domenicale nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. In un'occasione particolare, nel giorno in cui, lontano migliaia di chilometri da casa e dai propri familiari, ha festeggiato i suoi 17anni di ministero sacerdotale . Molti i momenti in cui l'aspetto prettamente liturgico ha lasciato spazio alla commozione , all'emozione e alle dimostrazioni d'affetto dei fedeli nei confronti del “ fratello giunto da lontano ”. A conclusione della celebrazione eucaristica, le sue toccanti parole e le attestazioni di affetto nei confronti del vescovo Attilio Nostro che lo ha voluto qui in diocesi.

« Dopo 3 anni del ministero pastorale nella mia diocesi di Madurai, Tamil Nadu , India - ha affermato don Jesu visibilmente commosso - sono entrato per la prima volta in Italia nel 2012 . Sono arrivato a Roma per i miei studi di laurea in Teologia biblica . Lì ho incontrato don Attilio Nostro, all'epoca parroco di San Giuda Taddeo . Sono venuto come uno straniero, studente e ospite , don Nostro mi ha accolto come un fratello, figlio e amico . Dopo - ha aggiunto - sono ritornato nel mio paese svolgendo servizio nel Seminario maggiore e all'interno della Conferenza episcopale indiana . Adesso mi ritrovo in Italia per la seconda volta , per svolgere un anno sabbatico. Ringrazio monsignor Attilio Nostro per avermi accolto amorevolmente di nuovo. Per tre mesi ho operato nella parrocchia della Sacra Famiglia di Vibo Valentia , assieme a don Piero Furci e don Giuseppe Gagliano che ringrazio vivamente. Oggi il mio impegno nella basilica cattedrale di Mileto, assieme a voi. E perciò la mia gratitudine va anche a don Pititto e a don Dicarlo ».