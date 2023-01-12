Gli interventi predisposti dal Comune riguarderanno anche la zona circostante l’ex Foro Boario, con l’asfalto di tutte le strade del quartiere “Olivarelle”

In attesa che l’ex foro boario di Mileto venga intitolato a Nicholas Green, prosegue il percorso di riqualificazione dell’area verde attrezzata e della zona circostante. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha in tal senso predisposto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto delle adiacenti strade di località “Olivarelle”. Le vie interessante dal prossimo rinnovo del manto stradale sono, nello specifico, la Michelangelo, la Giuseppe Di Vittorio, l’Antonio Gramsci, la Francesco Rossi, la Tenente Gregorio Catania e la Cosenza. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 43 mila euro. A questi lavori, volti a garantire la sicurezza della viabilità pubblica nella zona, si aggiungerà nel breve periodo anche l’installazione di una serie di nuovi giochi nel parco urbano che il Comune di Mileto ha deciso di intitolare al bambino statunitense di 7 anni ucciso il 29 settembre del 1994 mentre percorreva a bordo di un’auto a noleggio il tratto vibonese dell’A3 Salerno-Reggio Calabria, insieme ai genitori Reginald e Maggie e alla sorellina Eleanor.



Entrambi i lavori di asfalto delle strade e d’installazione dei nuovi giochi sono già stati finanziati e appaltati. Riguardo all’intitolazione dell’ex foro boario a Nicholas Green, lo scorso mese di ottobre l’amministrazione guidata da Giordano ha formulato regolare richiesta alla Prefettura di Vibo Valentia. Adesso si attende che l’iter procedurale faccia il suo corso e che, previa autorizzazione da parte dello stesso organo periferico di Governo, il tutto divenga finalmente realtà.

LEGGI ANCHE: Mileto, donato un defibrillatore agli anziani di Casa Serena

L’ufficio postale di Paravati riprende ad operare a tempo pieno