L’iniziativa è stata promossa dall’istituto ecclesiastico e dalla comunità di recupero per tossicodipendenti “Maranathà” con il patrocinio del Comune

Momento di sana convivialità, quello vissuto a Mileto nell’ambito del pranzo solidale proposto in questo periodo di festività natalizie dall’associazione per tossicodipendenti e alcoolisti “Maranathà” e dal seminario vescovile, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La consumazione del pasto è avvenuta nella sala intitolata a monsignor Vincenzo De Chiara. Al tavolo dei commensali, tra gli altri, numerosi anziani, i ragazzi ospiti del Centro di prima accoglienza e della comunità terapeutica residenziale – facenti capo alla realtà associativa sorta nel 1992 nella cittadina normanna ad opera del parroco della basilica cattedrale don Domenico Dicarlo – operatori e rappresentanti del mondo del Terzo settore. Tra i presenti, anche il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, il comandante della locale stazione dei carabinieri, Clelia Picascia, il comandante di polizia municipale, Renato Parrone, il direttore sanitario dell’Asp, Angelo Michele Miceli. L’iniziativa “pranzo solidale” si è svolta in un clima di festa e di forte condivisione fraterna, in sintonia con il messaggio del Santo Natale e nel pieno rispetto della mission dell’associazione “Maranathà”, nata per dare una risposta di aiuto ai tossicodipendenti e alle loro famiglie in termini di integrazione sociale e di accompagnamento e sostegno nel difficile cammino verso la disintossicazione. Sono stati proprio alcuni degli ospiti della comunità di recupero, tra l’altro, a servire ai tavoli i commensali.

