“Il mondo che vorrei…”. Questo il titolo del riuscito Concerto di Natale proposto dalle classi quinte della scuola primaria di Mileto e dell'Istituto comprensivo di San Costantino Calabro . Teatro dell'evento, la chiesa “ San Michele arcangelo ” della cittadina normanna. Davanti ad un pubblico numeroso e attento, ad introdurre il concerto è stata l'insegnante Francesca Valente, la quale, affiancata dall'altra coordinatrice Maria Rosa Brosio, ha voluto ringraziare tutti i presenti e sottolineare «l'importanza e la necessità di un percorso di sensibilizzazione che porti a favorire uno stile sociale fondato sui valori della pace , del rispetto dell'altro, della condivisione e della solidarietà». Subito dopo l'evento musicale è entrato nel vivo con l'esibizione degli alunni in brani sul Natale tratti dallo Zecchino d'Oro e da cantanti e personaggi famosi come Andrea Bocelli , Giorgio Panariello, Enzo Iachetti, Irene Grandi, Raffaella Carrà e Mariah Cherry . A dirigerli, tra i numerosi e calorosi applausi del pubblico presente, il maestro Domenico Ventrici, il quale, dopo aver ringraziato il parroco don Salvatore Cugliari per la disponibilità e la collaborazione data per la buona riuscita del concerto, ha espresso una riflessione «sulla forte necessità di costruire un mondo migliore ». Lo stesso ha poi invitato tutti «a guardare il mondo con gli occhi dei bambini , capaci con la loro innocenza di saper cogliere la vera essenza della quotidianità ». Infine, una citazione sul metodo educativo introdotto da Maria Montessori, nello specifico sul fatto che il maestro «deve essere per quanto può profeta , deve scrutare i tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso».