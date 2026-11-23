C'è un angolo del Vibonese dove le lancette degli orologi sembrano essersi fermate, le case raccontano storie che rischiano di andare perdute e l'arrivo di uno sconosciuto è ancora l'occasione per scambiare due parole. È Monterosso Calabro, borgo adagiato sulle colline tra il lago Angitola e le Serre, dove la bellezza dei luoghi convive con il silenzio delle abitazioni abbandonate. Un paese che ha molto da mostrare, ma che negli anni ha visto partire tanti dei suoi abitanti.

A raccontarlo è Gigi Gej, documentarista e videomaker che ha dedicato alla cittadina un suo reportage. Un viaggio tra vicoli, monumenti, antichi mestieri e incontri casuali, nel quale sono soprattutto le persone a dare voce alla storia del paese. Ne emerge il ritratto di una comunità profondamente legata alle proprie radici, consapevole di custodire un patrimonio che lo spopolamento rischia di impoverire.

Tra la Torre Capana e i palazzi che raccontano i secoli

Il percorso comincia da piazza Luigi Razza, davanti alla chiesa della Madonna del Soccorso. Qui, accompagnato da alcuni conoscitori della storia locale, Gigi Gej scopre una Monterosso che non si lascia raccontare soltanto attraverso i suoi monumenti più evidenti. Sono i particolari a catturare l'attenzione: una croce incisa nella pietra con la data del 1614, i segni delle ricostruzioni successive ai terremoti, una fontana in ghisa collocata nel 1927, gli antichi balconi che conservano influenze del barocco siciliano.

La passeggiata prosegue tra i rioni storici, fino alla Torre Capana, simbolo dell'abitato e testimonianza delle sue origini medievali. Il racconto ripercorre le trasformazioni del borgo, segnato dai terremoti del 1783 e del 1905, ma capace ogni volta di rinascere. Un passato che affiora anche nei resti della chiesa dei Basiliani, nei portali scolpiti e negli edifici aristocratici.

Tra questi spicca Palazzo Aceti Amoroso Basile, uno dei più antichi del paese, oggi in stato di abbandono. Poco distante, Palazzo Massara conserva altri elementi dell'architettura storica monterossina. Pietre lavorate, decorazioni e frammenti medievali diventano le tappe di un itinerario che restituisce la ricchezza di un centro spesso trascurato dai percorsi turistici più frequentati.

Monterosso, del resto, ha conosciuto stagioni di notevole vitalità economica. Nel documentario si ricordano le botteghe artigiane, la lavorazione della seta e del lino, le attività legate all'argilla e alla ceramica, fino alla miniera di grafite di Montaluso, attiva tra il 1939 e il 1949. Di quella storia produttiva resta una testimonianza importante nella vecchia Filanda, oggi sede del Polo museale monterossino, che custodisce la memoria della civiltà contadina e artigiana delle Serre.

Le chiese, le opere d'arte e i racconti tramandati

Un altro capitolo del viaggio è dedicato al patrimonio religioso. Nella chiesa della Madonna del Soccorso, Gej incontra un maestro elementare in pensione che gli mostra il soffitto ligneo a cassettoni, le opere degli artigiani serresi e le sculture dell'artista monterossino Giuseppe Farina.

Il racconto si intreccia con le tradizioni popolari e la devozione verso la patrona, alla quale sono legate storie tramandate da generazioni. Tra queste, quella della Madonna che, secondo la leggenda, avrebbe protetto Monterosso dall'arrivo di soldati intenzionati a saccheggiare il paese.

Nell'itinerario trova posto anche un antico presepe napoletano, con figure risalenti al Settecento e all'Ottocento, custodito nella chiesa del Monastero. Un altro piccolo tesoro che testimonia quanto patrimonio artistico possa nascondersi nei centri dell'entroterra.

Monterosso Calabro (foto Gigi Gej)

La pasta fatta a mano e il sapore delle cose semplici

Ma Monterosso non è soltanto pietra e memoria. È anche una cucina che continua a tramandarsi attraverso gesti antichi. Il videomaker entra nella casa di una donna del posto, che prepara davanti alla telecamera i fileja, pasta fresca lavorata a mano, facendo scorrere l'impasto attorno a un sottile bastoncino.

Le immagini seguono la farina che diventa pasta, le mani che lavorano con pazienza, la pignata di terracotta nella quale cuociono lentamente i fagioli. Accanto, una pitta china, riccamente farcita con salame, uova e olive. Non una semplice dimostrazione gastronomica, ma la testimonianza di un sapere domestico che sopravvive grazie a chi continua a praticarlo.

Gigi Gej si sofferma proprio sull'importanza di quella manualità, sull'arte e sulla passione racchiuse in una preparazione casalinga. Un patrimonio immateriale che, senza nuove generazioni disposte a raccoglierlo, rischia di assottigliarsi insieme alla popolazione dei piccoli borghi.

«Sono partiti per cercare lavoro, ma il cuore è rimasto qui»

È il tema dello spopolamento a dare al reportage la sua dimensione più malinconica. Le case vuote, i vicoli silenziosi, gli edifici segnati dall'abbandono raccontano l'altra faccia di Monterosso.

«Se ne sono andati molti perché in cerca di lavoro», spiega il maestro in pensione. Persone che hanno lasciato il paese a malincuore, conservandolo però nei pensieri. Molti tornano d'estate, a Natale o per la festa della Madonna del Soccorso. Anche soltanto per un giorno.

Eppure, chi resta continua ad accogliere i visitatori con una familiarità che colpisce lo stesso documentarista. Le conversazioni nascono spontaneamente, davanti a una chiesa o passeggiando per strada. Sono incontri che restituiscono il senso di una comunità ancora viva, nonostante le partenze.

Nelle ultime immagini del viaggio arriva l'invito di un monterossino rivolto soprattutto a chi vive lontano: «Ritornate più spesso perché è bello vivere a Monterosso e cerchiamo di ripopolare il centro storico».

È forse questa la frase che meglio riassume il reportage. Monterosso possiede storia, architettura, paesaggi, tradizioni gastronomiche e un patrimonio umano che merita di essere conosciuto. La sfida non è soltanto attirare nuovi visitatori, ma fare in modo che tanta ricchezza continui ad appartenere a un paese abitato, e non diventi un insieme di ricordi custoditi dietro porte definitivamente chiuse.