Approvata la perizia tecnica di variante. Si punta all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e la circolazione stradale

La giunta comunale di Nardodipace ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana della strade nella frazione di Cassari. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 500mila euro di cui 419.137,90 euro per lavori e 80.862,10 euro per somme a disposizione dell’amministrazione nel quadro della variante. I lavori che sta eseguendo una ditta di Davoli mirano a sistemare numerose strade all’interno del territorio comunale della frazione Cassari, con l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e la circolazione veicolare. La realizzazione del progetto è stata resa possibile tramite un finanziamento con un mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti.

