Reddito di cittadinanza nel Vibonese senza essere italiani da almeno dieci anni, indagati in 111 – NOMI

Truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso false dichiarazioni necessarie per percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare informazioni che avrebbero potuto determinare la revoca o la riduzione del beneficio, procurandosi così un ingiusto profitto. In molti casi si tratta di cittadini stranieri residenti nel Vibonese che avrebbero reso dichiarazioni non vere – secondo l’accusa – in relazione al possesso del requisito della cittadinanza italiana da almeno 10 anni al momento di presentazione della domanda, così percependo indebitamente diverse somme. [Continua in basso]

L’ipotesi di reato di reato ha portato il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, a disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di 111 indagati, tutti percettori del reddito di cittadinanza. In particolare, il gip – concordando con le risultanze investigative della Procura e della Guardia di finanza – ha disposto il sequestro delle somme in capo ai seguenti indagati: A.Abis Nabil, nato in Marocco il 01/01/1987 e residente a Vibo Valentia (8.376,25 euro); Abubakar Abdul, nato Nigeria il 25/05/1993 e residente (fino al 18/01/2019 per emigrazione) a Brognaturo (6.155,30 euro); Andrei Ana Maria, nata in Romania il 27/04/1981 – irreperibile (9.663,57 euro); Bilal Muhammad, nato in Pakistan il 05/01/1995 e residente in Nova Siri (2.064,78 euro); Bordeianu Ecaterina, nata in Romania il 11.01.1956 e residente in Vibo Valentia (15.682,96 euro); Borisov Boyan Marinov, nato in Bulgaria il 16/01/1958 e residente a Trainiti (13.670,44 euro); Borisova Venetika Milkova, nata in Bulgaria il 10/07/1964 e residente a Trainiti (frazione Vibo Valentia, 2.695,80 euro); Butnariu Doina, nata in Romania il 14/05/1961 e residente a Vibo Valentia (9.000,00 euro); Cabotaje Luz, nata nelle Filippine il 09/02/1963 e residente ad Acquaro (7.000,00 euro); Cafingiu Luminita, nata in Romania 25/03/1968 e residente a Vibo Valentia (23.500,00 euro); Chidesa Dumitru Cristinel, nato in Romania il 10.10.1996 e residente a Pizzo (11.689,32 euro); Chirca Angela, nata in Romania il 05/10/1968 e residente a Mileto (3.000,00 euro); Ciccia Francesco, nato il 11/12/1973 e residente a Mileto (9.800,00 euro); Cissè Mohamed, nato in Guinea il 18/02/1998 e residente a Sorisole (4.720,24 euro); Mohamed Lamine, nato in Guinea il 27.12.1999 e residente a Sorisole (1.499,04 euro); Coanca Ioan Samuel, nato in Romania il 18/12/2000 e residente (fino 27/03/2019) a Dinami (8.400,00 euro); Cosmano Nicola, nato in Serra San Bruno il 29/01/1968 ed ivi residente (11.424,00 euro);

Cosmano Raffaele, nato in Germania il 15/06/1999 e residente a Serra San Bruno (5.402,50 euro); Costache Liliana Nieoleta, nata in Romania il 16/01/1974 e residente a Simbario (11.932,63 euro) ; Curca Mihaela, nata in Romania il 09/06/1986 e residente a San Calogero (10.209,33 euro) ; Dahan Janet, nata nelle Filippine il 26/03/1976 e domiciliata a Gerocarne (5.000,00 euro); Diwa Agnala Issa, nato in Camerun il 14/09/1991 e domiciliato a San Gregorio d’Ippona (9.470,24 euro); Doumbia Sidike, nato in Mali il 01/01/2000 e residente (fino al 30/01/2019) a Brognaturo (4.300,88 euro); Dutan Vasile, nato in Romania il 30/07/1958 e residente a Rombiolo (16.231,91 euro); Dyakova Mariana Petrova, nata in Bulgaria il 09/07/1961 e residente a Vibo Valentia (14.200,00 euro); Eghebi Celestine, nato in Nigeria il 05/08/1987 e residente (fino 18/01/2019) a Brognaturo (4.582,00 euro); El Mekaoui, nata in Marocco il 01.08.1989 e residente a Stefanaconi (6.323,75 euro); Erdei Andrei, nato in Romania il 05/09/1971 e residente a Soriano Calabro (1.068,68 euro); Essadik Bouchaib, nato in Marocco 03/04/1980 e residente a Maierato (1.800,00 euro); Essadik Mansour, nato in Marocco 01.01.1979 e residente a Maierato (12.386,36 euro); F.Waleifoh Ehijie, nato in Nigeria il 06/09/1997 e domiciliato a Livorno (8.000,00 euro); Faraj Nour Eddine, nato in Marocco il 01.01.1986 e residente a Ionadi (7.917,61 euro); Farcasi Dorina, nata in Romania il 21/03/1963 e residente a Soriano Calabro (3.456,00 euro); Farcasi Madalina, nata in Romania il 05/02/1995 e residente a Soriano Calabro (9.000,00 euro); Filipescu Carmenica, nata in Romania il 13/03/1968 e residente (fino al 02/09/2021 per emigrazione in Romania) a Soriano Calabro (3.872,00 euro); Georgiev Georgi Avramov, nato in Bulgaria il 31/05/1987 e residente a San Gregorio d’Ippona (152,50 euro); Gherman Vladimir, nato in Romania il 14/09/1982 e residente a Mileto (2.323,08 euro); Glushkov Zdravlw Lukov, nato in Bulgaria il 13.08.1981 e residente a Pizzo (7.500,00 euro); Gogoi Gheorgbe, nato in Romania il 06/03/1961 e residente a Mileto (7.383,44 euro); Grancea Violeta, nata in Romania il 14.02.1976 e residente a Vibo Valentia (8.969,68 euro); Grebenar Florica Maria, nata in Romania il 28/02/1993 e residente a Mileto (20.839,58 euro); [Continua in basso]