Conclusa “Pompieropoli”, iniziativa organizzata su viale Castello dal comitato provinciale per l’Unicef. Consegnato anche un attestato di partecipazione

Il comitato provinciale di Vibo Valentia per l’Unicef, in collaborazione con la Scuola Amica Unicef, istituto comprensivo “A. Pagano” di Nicotera e gli ambasciatori Unicef corpo dei Vigili del Fuoco e associazione nazionale Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, ha presentato “Pompieropoli”, iniziativa in cui i bambini si sono trasformati pompieri per un giorno. Il tutto si è svolto sul viale Castello di Nicotera. «Un divertimento inarrestabile per tutti i nostri ragazzi – spiega il presidente del comitato provinciale per l’Unicef Gaetano Aurelio -, provenienti dalla scuola primaria di Badia, Caroniti e Joppolo, Nicotera Marina e Nicotera Superiore, avviato con un po’ di timore e di ansia nel pensare di non riuscire a superare gli step del percorso, ma poi vinti dalla voglia di farcela. Tutti felici e contenti alla fine del percorso superato brillantemente per ricevere l’attestato di “Pompiere” per un giorno. Una manifestazione esaltante da tutti i punti di vita: educativa, entusiasmante e rassicurante, da stimolo per il timido e il timoroso, ma anche frenante per qualcuno troppo esuberante, inclusivo del solito che si isola e autovalutativo del coraggio e delle proprie capacità. Infine, – dice ancora il presidente – appagante per l’abbraccio con i compagni, l’approvazione dei docenti e dei genitori dopo la prova superata. Insomma una giornata in cui ogni bambino si è visto protagonista assoluto e felice nel raggiungere l’obiettivo finale», chiude Aurelio. [Continua in basso]

«Nella nostra classe – scrive un alunno – ci sono state diverse emozioni: chi è stato felice, chi aveva paura, chi aveva l’ansia da prestazione, qualcuno addirittura provava vergogna per non riuscire nell’impresa, ma abbiamo tenuto duro, ci siamo fidati dei suggerimenti degli esperti Vigili del Fuoco e siamo stati molto felici di diventare pompieri». Il comitato provinciale dell’Unicef ringrazia, infine, i sindaci e le amministrazioni di Nicotera e Joppolo, il dirigente scolastico dell’istituto “Pagano” Giuseppe Sangeniti; il comandante provinciale e il presidente dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente Alessandra Rilievi e Salvatore Longo.