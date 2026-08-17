Sabato 22 e domenica 23 agosto Piazza Roberto il Guiscardo, all'Affaccio Castello, diventerà un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica popolare e al folklore. Gli appuntamenti inizieranno alle ore 22 e saranno a ingresso libero

Nicotera si prepara a vivere due serate all'insegna della musica popolare, dei canti e dei balli della tradizione calabrese. Sabato 22 e domenica 23 agosto, a partire dalle ore 22, Piazza Roberto il Guiscardo, nell'area dell'Affaccio Castello, ospiterà le “Notti della Taranta”, appuntamento dedicato al folklore e all'identità culturale del territorio.

La suggestiva piazza del centro storico nicoterese, con il suo panorama affacciato sul mare, si trasformerà per due giorni in un palcoscenico a cielo aperto, dove protagonisti saranno i ritmi, le sonorità e le danze che appartengono alla tradizione musicale calabrese.

Musica e tradizioni nel cuore di Nicotera

L'obiettivo dell'iniziativa è offrire a residenti e visitatori un'occasione di festa e condivisione, ma anche un viaggio attraverso quelle espressioni popolari che continuano a rappresentare una parte importante dell'identità della Calabria. Canti, balli e musica dal vivo accompagneranno dunque entrambe le serate, coinvolgendo il pubblico nella cornice dell'Affaccio Castello.

L'appuntamento punta inoltre ad animare il centro storico di Nicotera nel pieno della stagione estiva, offrendo anche ai turisti la possibilità di conoscere più da vicino il patrimonio culturale e folkloristico locale.

Due serate a ingresso gratuito

Le “Notti della Taranta” sono in programma sabato 22 e domenica 23 agosto, con inizio alle ore 22, in Piazza Roberto il Guiscardo. L'ingresso sarà libero e gratuito per entrambe le serate.