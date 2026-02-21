Il presidente dell’Ordine professionale Francesco De Luca esprime riconoscenza per il lavoro svolto, sottolineando la leale collaborazione con l’avvocatura e ricordando l’impegno nelle scuole e nelle iniziative sociali

L’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia saluta il Procuratore Camillo Falvo, nominato dal Consiglio superiore della magistratura alla guida della Procura distrettuale di Potenza. A rivolgere il messaggio è il presidente, Francesco De Luca, che affida a una nota parole di riconoscenza e augurio.

«Rivolgiamo al dottor Camillo Falvo il più sentito e affettuoso saluto in occasione della prestigiosa nomina conferitagli dal Consiglio superiore della magistratura alla guida della Procura distrettuale di Potenza», scrive De Luca, sottolineando come «la comunità di Vibo Valentia perde una figura autorevole, un magistrato di altissimo profilo che ha saputo distinguersi per competenza tecnica, straordinaria professionalità e profonda umanità».

Nel messaggio si evidenzia come «doti che hanno sempre orientato il suo operato nell’esercizio delle delicate funzioni requirenti, svolte con rigore, equilibrio e senso delle Istituzioni» abbiano rappresentato un tratto distintivo del suo mandato. «Nel corso della sua esperienza presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia – prosegue il presidente – il procuratore Falvo ha rappresentato un autentico punto di riferimento non solo per gli operatori del diritto, ma per l’intera comunità vibonese».

Ampio spazio è dedicato all’impegno sul territorio. «La sua azione è stata sempre improntata alla tutela della legalità e alla difesa dei valori fondanti della convivenza civile, con una particolare e concreta attenzione a tutte le iniziative di natura sociale». Un’attenzione che, si legge ancora, si è tradotta anche nella presenza costante accanto ai più giovani: «Significativa e continua è stata la sua partecipazione alle iniziative rivolte alle nuove generazioni: incontri nelle scuole, momenti di confronto pubblico, occasioni di dialogo con i giovani, sempre animati dalla convinzione che proprio in loro risiedano la speranza e il futuro del territorio».

Nel rapporto con l’avvocatura, l’Ordine parla di «leale e proficua collaborazione istituzionale, fondata sul reciproco rispetto dei ruoli e sulla comune consapevolezza che il corretto funzionamento della giurisdizione rappresenti un bene primario per la collettività». E ancora: «Il dialogo costante, la disponibilità al confronto e la comune tensione verso efficienza e trasparenza hanno caratterizzato un percorso condiviso, sempre orientato al miglior servizio possibile per i cittadini».

Nel concludere, De Luca affida al Procuratore un augurio che è anche una dichiarazione di fiducia: «Siamo certi che saprà offrire anche in quella sede il medesimo esempio di equilibrio, determinazione e alto senso dello Stato che hanno contraddistinto la sua esperienza a Vibo Valentia». E chiude con parole di gratitudine: «Con viva stima personale e professionale salutiamo e ringraziamo un magistrato esemplare, consapevoli che il suo percorso continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la giustizia e per le comunità che avrà l’onore di servire».