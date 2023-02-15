L’obiettivo è quello di sensibilizzare il consumatore sull’importanza di una dieta equilibrata e di far conoscere le proprietà nutrizionali del prodotto

“Solo 26 calorie per 100 grammi di prodotto. Straordinariamente ricca di acqua. Eccezionale nel gusto, declinabile in mille sfumature, dall’antipasto al dessert, per la sua dolcezza e croccantezza, è una delle pochissime cipolle al mondo che si apprezza anche da cruda. Elisir di lunga vita ed alleata della salute. Sono questi i punti di contatto tra il Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e l’Associazione Italiana Nutrizionisti in cucina che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere il consumo della Rossa di Tropea, come ingrediente salutare e gustoso”. È quanto fa sapere il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, Giuseppe Laria, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente Ainc Domenicantonio Galatà per la sensibilità e la disponibilità dimostrata per questo progetto condiviso che guarda alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari. [Continua in basso]

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il consumatore sull’importanza di una dieta equilibrata e di far conoscere le proprietà nutrizionali della Cipolla rossa di Tropea, ricca di antiossidanti e importanti minerali. Il protocollo prevede la realizzazione di eventi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul binomio nutrizione-gastronomia, dimostrando come sia possibile coniugare il gusto con la salute.

Eccezionale nel gusto e ottima per la salute, la cipolla di Tropea è afrodisiaco naturale, antisettica, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, alleato contro raffreddore e influenza, emolliente, antiasmatica, regola il tasso di colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento. Grazie alla quercetina, migliora la performance sportiva. Composta per il 90% di acqua, 1% di proteine, pochissimi grassi e alcuni elementi minerali di rilievo quali potassio, calcio e fosforo. Il maggiore contenuto di acqua determina la presenza di tuniche carnose e succulente rispetto alle foglie coriacee delle altre varietà.

LEGGI ANCHE: La cipolla rossa di Tropea sbarca alla 18^ edizione di Identità golose

La Calabria e le sue eccellenze alla fiera del turismo di Oslo: presente anche la cipolla di Tropea