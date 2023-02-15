“Solo 26 calorie per 100 grammi di prodotto. Straordinariamente ricca di acqua. Eccezionale nel gusto, declinabile in mille sfumature, dall’antipasto al dessert, per la sua dolcezza e croccantezza, è una delle pochissime cipolle al mondo che si apprezza anche da cruda. Elisir di lunga vita ed alleata della salute. Sono questi i punti di contatto tra il Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e l’Associazione Italiana Nutrizionisti in cucina che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere il consumo della Rossa di Tropea, come ingrediente salutare e gustoso”. È quanto fa sapere il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, Giuseppe Laria, cogliendo l’occasione per ringraziare il presidente Ainc Domenicantonio Galatà per la sensibilità e la disponibilità dimostrata per questo progetto condiviso che guarda alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari. [Continua in basso]

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il consumatore sull’importanza di una dieta equilibrata e di far conoscere le proprietà nutrizionali della Cipolla rossa di Tropea, ricca di antiossidanti e importanti minerali. Il protocollo prevede la realizzazione di eventi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul binomio nutrizione-gastronomia, dimostrando come sia possibile coniugare il gusto con la salute.
Eccezionale nel gusto e ottima per la salute, la cipolla di Tropea è afrodisiaco naturale, antisettica, anestetica, diuretica, cura i reumatismi, il mal di testa, gli ascessi, alleato contro raffreddore e influenza, emolliente, antiasmatica, regola il tasso di colesterolo nel sangue, contro il diabete e le punture di insetti, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento. Grazie alla quercetina, migliora la performance sportiva. Composta per il 90% di acqua, 1% di proteine, pochissimi grassi e alcuni elementi minerali di rilievo quali potassio, calcio e fosforo. Il maggiore contenuto di acqua determina la presenza di tuniche carnose e succulente rispetto alle foglie coriacee delle altre varietà.

