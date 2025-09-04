Il progetto della società cooperativa Guardo oltre pensato per consentire ai giovani con disabilità di partecipare ad attività didattiche, laboratori creativi e percorsi psicomotori

Nasce a Brognaturo il Centro diurno “La casa di Valentina”. Il progetto è frutto del lavoro portato avanti dalla società cooperativa sociale Guardo oltre. Il Centro – si legge in una nota stampa – nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e stimolante dove i giovani con disabilità possono partecipare a varie attività didattiche, educative e ludiche, percorsi psicomotori, laboratori creativi e di manualità.

Gli obiettivi principali del centro sono:

Incrementare l’autonomia dei ragazzi;

Favorire la socializzazione e l’integrazione;

Lavorare sulle emozioni e sull’autostima.

«La Cooperativa sociale “Guardo Oltre” – prosegue la nota – è impegnata da anni nel sostegno alle persone con disabilità e delle loro famiglie e l’apertura di questo nuovo centro rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione della sua mission.

Siamo entusiasti di poter offrire questo servizio alla Comunità, grazie anche alla fattiva disponibilità del Comune di Brognaturo che ha concesso in locazione agevolata un immobile di proprietà e di lavorare insieme per migliorare la vita dei nostri ragazzi».

L’inaugurazione si terrà lunedì 8 settembre 2025 alle ore 17:30 e prevede il saluto delle autorità civili e religiose, seguito dalla presentazione del Centro a cura della Cooperativa sociale Guardo Oltre e un momento conviviale. L’apertura ufficiale sarà il primo ottobre 2025, con attività programmate dal lunedì al venerdì.